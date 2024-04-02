زيارة فتاة للكوافير تصيبها بتلف في الكلى.. تحذير للنساء من كارثة طبية

بعد زيارة الكوافير

بسبب كارثة طبية، حذر مجموعة أطباء من بعض الآثار الجانبية الخطيرة الناتجة عن استخدام منتجات الشعر، وذلك بعد تعرض فتاة لإصابات بالغة في الكلى عقب تلقيها علاجات تمليس الشعر في صالون تجميل.

تفاصيل إصابة فتاة بتلف في الكلى بعد زيارتها للكوافير

ووفقا لما ذكره موقع "فوكس نيوز"، عانت فتاة تونسية تبلغ من العمر 26 عاما، من تلف حاد في الكلى في ثلاث مناسبات مختلفة بين يونيو 2020 ويوليو 2022، ليكتشف بعدها أطباء فرنسيون الارتباط بين استخدام بعض منتجات تمليس الشعر وتلف الكلى.

وحسبما أفاد الأطباء، لم تكن لدى المرأة أي مشاكل صحية سابقة عندما طلبت المساعدة الطبية، بل فقط كانت تعاني من القيء والحمى والإسهال وآلام الظهر، بينما تزامنت إصابتها بكل نوبة من تلف الكلى الحاد، مع علاج للشعر في نفس صالون التجميل في اليوم الذي بدأت فيه الأعراض، ما جعل البعض يتأكد من وجود كارثة طبية.

وأبلغت المريضة عن إحساسها بالحرقان أثناء كل إجراء، تليه تقرحات في فروة الرأس، وعند الفحص، وجد الأطباء أن اختبار دمها إيجابي لزيادة مستويات الكرياتينين في البلازما، وهو منتج نفايات يأتي من العضلات، وعندما يدخل الدم، تتم تصفيته عن طريق الكلى.

عندما تذهب المرأة إلى الصالون، يقوم مصفف الشعر بوضع كريم على شعرها يحتوي على 10% من حمض الغلايوكسيليك، وهي المادة الكيميائية التي يعتقد الأطباء أنها تسببت في تلف الكلى.

وخلصت تقارير الأطباء لوجود كارثة طبية حيث يحتوي كريم تمليس الشعر على حمض الغليكوسيليك، المسؤول عن اعتلال الكلية الناجم عن أكسالات الكالسيوم بعد إجراءات فرد الشعر.

وكان قد تم تسجيل براءة اختراع حمض الغليكوسيليك وإدخاله مؤخرا في منتجات تمليس الشعر كبديل أكثر أمانا للتركيبات التي تحتوي على الفورمالديهايد.

وبالنظر إلى السمية الكلوية المحتملة لحمض الغليوكسيليك الموضعي، يجب تجنب المنتجات التي تحتوي على هذا المركب، ونقترح إيقافها من السوق نهائيًا.

وصفات طبيعية لفرد وتنعيم الشعر في البيت

وفيما يلي، سنقدم إليك سيدتي وصفات فرد وتنعيم شعر طبيعية وغير مكلفة ولا يحتاج تحضيرها إلى وقت طويل، بالإضافة إلى أن مكوناتها مفيدة للشعر، وفقًا لنصائح الإعلامية "رضوى الشربيني" في برنامجها "هي وبس":-

كريم فرد الشعر

تحتوي معظم كريمات فرد الشعر على مواد كيماوية تتسبب في تدمير الشعر، لذلك قدمت رضوى الشربيني طريقة عمل كريم لفرد الشعر من مكونات طبيعية.

المكونات: نشا، عسل، وزيت زيتون

طريقة الاستخدام:

-اخلطي المكونات حتى تحصلي على قوام كريمي، ثم وزعيه على شعر نظيف وجاف.

-غطي الشعر من الجذور وحتى

الأطراف بالكريم، واتركيه على الشعر لمدة ساعة، ثم اغسليه جيدا بالشامبو والبلسم.

ملحوظة: للوصول للقوام الكريمي المثالي ضعي لكل 4 ملاعق نشا، ملعقتين عسل، وملعقة زيت زيتون.

وصفة لتنعيم الشعر والتخلص من مشكلة الشعر الهائش ​

استبدلي المنتجات الكيماوية المخصصة لتنعيم الشعر ومنع هيشانه بوصفة قدمتها رضوى الشربيني، يمكنك عملها في البيت من مكونات طبيعية.

المكونات: زيت جوز الهند، ليمون، وألوفيرا جيل

طريقة الاستخدام:

-اخلطي ملعقة صغيرة من الليمون مع ملعقتين من زيت جوز الهند، بالإضافة إلى ملعقة من ألوفيرا جيل.

-وزعي الخلطة على الشعر وتترك لمدة من 15 لـ30 دقيقة.

ملحوظة: لأفضل نتيجة يجب أن تستخدم الخلطة مرة في الأسبوع.