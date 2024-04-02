تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية، من جهودها لكشف غموض إصابة شاب في العقد الثاني من عمره بطعنة نافذة بالصدر من قبل مجموعة من الأشخاص قاموا بالتعدى عليه أثناء سيره بالطريق العام بمدينة كفر شكر، وجرى نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

جهود مكثفة لكشف غموض إصابة شاب بطعنة نافذة بالصدر في كقر شكر

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى ، بوصول شاب من العقد الثانى من عمره يدعى «م ا ع» مصابا بجرح نافذ بالصدر وأدى إلى جرح شديد في الشريان الرئوي وحالته غير مستقرة.

جهود مكثفة لكشف غموض إصابة شاب بطعنة نافذة بالصدر في كقر شكر

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر و معاونا مباحث المركز وتبين أن المجنى عليه مصاب ويعانى من نزيف حاد إثر الطعنة النافذة ويخضع للملاحظة المستمرة داخل الرعاية المركزة وتكثف جهود البحث عن الجناة في كافة المناطق لسرعة ضبطهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس المتهمين بقتل وحرق جثة شاب ثلاثيني في القليوبية

وفي واقعة اخري ، أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهمين بقتل شاب ثلاثيني 4 أيام علي ذمة التحقيقات،قاموا بضرب المجني عليه علي الرأس وخنقه حتى فقد الوعى ثم ألقوا جثته في ترعة ثم قاموا باستخراجها ووضعها داخل سيارة بدون لوحات معدنية وقاموا بإشعال النيران في السيارة وداخلها المجنى عليه حتى تفحمت جثته والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض العثور على جثة شاب متفحمة داخل سيارة بدائرة مركز شرطة طوخ، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بورود بلاغ للمقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بالعثور على جثة متفحمة لشاب في الثلاثين من عمره داخل سيارة مشتعلة مبلغ محضر بغيابه منذ 8 أيام.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ قيام 3 أشخاص مقيمين شبين القناطر باستدراج المجنى عليه بحجة توصيلهم بسيارته إلى أحد الأماكن وقاموا بضربه علي الرأس وخنقه حتى فقد الوعى ثم ألقوا جثته في ترعة ثم قاموا باستخراجها ووضعها داخل سيارة بدون لوحات معدنية وقاموا بإشعال النيران في السيارة وداخلها المجنى عليه حتى تفحمت جثته، بسبب خلافات بينهما.

وتم استدعاء أسرة المجنى عليه وقاموا بالتعرف عليه، وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب احمد مصطفي سالم والنقيب احمد نصر والنقيب فهد ناصر معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .