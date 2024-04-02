غدا.. نظر استئناف الفنانة نسرين طافش على حبسها بقضية شيك بدون رصيد

تصدر غدا محكمة على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، جلسة 3 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات استئناف الفنانة نسرين طافش، على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

كانت قضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة .

وأسندت النيابة العامة لـ نسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتشير الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائماً وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس نسرين طافش، ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.

نيابة الشروق وبدر

وفى سياق آخر أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم السبت، بحبس مسجل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بنطاق قسم شرطة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر قبل توزيعها على المتعاطين.

وكشفت التحقيقات، أن البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

في سياق آخر، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

وأسفرت جهود الحملات المرورية خلال 24 ساعة عن ضبط 15322 مخالفة مرورية متنوعة من بينها643 مخالفة السير بدون تراخيص، 26 دراجة نارية مخالفة، 9242 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 22 مخالفة موقف عشوائى، 299 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 14 مخالفة شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.