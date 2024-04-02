عنبة: سعيد بردود الأفعال على "عتبات البهجة" ودعاء والدتي سر نجاحي

تألق مطرب المهرجانات عنبة فى دور تيتا الذي لعبه فى ماراثون رمضان بمسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم يحيى الفخراني الذي يقف أمامه للمرة الأولي ويتعاون مع العدل جروب للمرة الثانية فى موسم رمضان وذلك بعد نجاحه فى رمضان الماضي بمسلسل "ألف حمدلله على السلامة" بطولة النجمة يسرا ولعب خلاله دور "بويكا" الذي كان طاقة القدر له وفتحت له أبواب الفن، حاورته "الوفد" ليكشف كواليس العمل وتعاونه مع يحيى الفخراني وهنادي مهنا وإلي نص الحوار...

بداية.. كيف جاء ترشيحك للمشاركة فى مسلسل عتبات البهجة؟

تلقيت مكالمة من العدل جروب للمشاركة فى المسلسل بدور تيتا وأجسد دور مغني مهرجانات وتيتا يحب فلة التي تجسدها هنادي مهنا ويحاول تحقيق حلمه حتى يوفر لها ظروف معيشية جيدة وتيتا يعتبر دورًا مميزًا بالصدق، ويتمثل دوره في تحقيق الأحلام والتغلب على الصعوبات من أجل تحقيق السعادة للأشخاص الذين يحبهم.

حدثني عن ردود الأفعال على الشخصية؟

ردود الأفعال على شخصية تيتا جيدة جدًا وأنا قمت بالتغيير فيها كما أن تيتا مختلف عن عنبة فشخصية تيتا عاد الى فلة بعدما ابتعدت عنه ولكن فى الحقيقة انا لم أعود الى حبيبتي عندما ابتعدت عني بسبب رفضها بالفن الذي أقدمه.

ماذا تعلمت من النجم يحيى الفخراني؟

الكواليس جيدة مع دكتور يحيى الفخراني وهو شخص جميل وعلمني الكثير من نظراته وحركاته واي مشهد أظهر خلاله يكون متواجد فيه أشعر بالسعادة وصلاح عبد الله أيضًا وتعلمت النظرة والعين والحركة.

عنبة ويحيى الفخراني

هنادي مهنا شاطرة.. وجومانا مراد عالمية

توقعت نجاح هنادي مهنا فى دور فلة؟

تفاجأت من تألق هنادي مهنا فى دور فلة وكنت غير متوقع أن تلعب دور فلة الفتاة الشعبية بهذا الشكل وهنادي شاطرة اوي وجومانا مراد ضربتني فى آخر مشهد وهي عسل وعالمية.

عنبة وهنادي مهنا

تيتا يشبه عنبة فى الحقيقة.. ما تعليقك؟

تيتا شبه عنبة فى التعب والشقي والنجاح يأتي بعد ظروف صعبة.

هل هناك اختلاف بين تيتا وعنبة؟

غيرت فى استايلي بالشكل وعملت خطين بمعني هدفين حتى أنجح وأتزوج فلة.

عنبة

المسلسلات الـ15 حلقة جيدة

حدثني عن رأيك فى المسلسلات الـ15 حلقة؟

المسلسلات الـ 15 حلقة جيدة وعدد أيام التصوير أقل ولكن ليس هناك راحة.

بماذا يذكرك عبتات البهجة؟

عتبات البهجة يذكرني بالواقع الذي نعيش فيه ويارب الناس ترجع لحياتها الطبيعية.

رأيك فى المنصات؟

المنصات تروج للأعمال ولذيذة وحققت نجاح وهي لا تنفع فى رمضان كما أن رمضان تليفزيون والمنصات كل يوم جديد بعد رمضان وذلك مهم جدًا.

عنبة

هل فتح مسلسل الف حمدلله على السلامة مع يسرا أبواب الفن لعنبة؟

المسلسل كان وش السعد وبعد نجاحه تم ترشيحي للمشاركة فى فيلم إسعاد يونس وعندما يتم ترشيحي لعمل بطله من العمالقة لا أفكر فى الدور وأوافق على الفور وأيضًا المخرج وائل إحسان متميز وقدم أفلام كوميدية ناجحة والجمهور يشاهدها حتى الآن ووائل طلب مني أن أقدم دور مختلف وأنا دائما أحب أن أكون بسيط فى أدواري.

هل يشاهد عنبة نفسه فى المونيتور بعد المشهد؟

كنت أشاهد نفسي فى البداية وحاليًا لا أفعل ذلك لأن العظماء لا يشاهدون أنفسهم.

شخصية بويكا تشبهك فى الحقيقة؟

بالطبع الشخصية تشبهني فى الحقيقة وجمهوري وعائلتي اتبسطوا بالدور جدًا وأصبحوا ينادوني "بويكا" فى الشارع.

عنبة من الكواليس

هل دعاء والدتك سبب فى نجاحك؟

بالطبع والدتي بتدعيلي من غير سبب وبتتمني ليّ النجاح وهي مبسوطة بنجاحي وانا لا أجلس فى البيت باستمرار وعندما تشعر أنها مشتاقة ليّ تشاهدنى على التليفزيون.

موعد احتفالك بحفل زفافك؟

عايز افرح بيّ والموضوع معايا "معقرب" والزواج نصيب وأنا عندما أفتح قلبي للدخول فى علاقة أفشل وأنا أريد تكوين أسرة ولا أريد أن أطلق فيجب أن أختار بشكل صحيح.

أقبل الزواج من الوسط الفني من فتاة نفس تربيتي

هل ستتزوج من الوسط الفني؟

لا أعلم أين النصيب ولكني ليس لدي مانع الزواج من الوسط الفني فى حالة ان كانت الفتاة نفس تربيتي.

عنبة من الكواليس

أخاف من الحسد ونجمي خفيف

عنبة يخاف من الحسد؟

بالطبع أخاف من الحسد وأنا نجمي خفيف ومهما حدث أتعرض للاصابة وأذكر الله كثيرًا وأنا لا أعرف أن أخبي.

هل تؤمن بالأبراج؟

لا أؤمن بالأبراج وعلم الطاقة وأنا برج الطور وأرى أن كل شئ قدر.

أهل السلام جدعان

ماذا تمثلك السلام؟

تمثلي الكثير وهي منطقتي وعندما أكون مريضًا أذهب الى السلام من أجل العلاج ووضعت محلول ومكثت هناك 3 أيام والناس فرحت بيّ وانا أعيش فى السلام الجديدة.

لماذا كان تفاعلك على السوشيال قليل الفترة الماضية؟

أتفاعل عليها ولكني حزين بسبب فلسطين وتعبت نفسيًا وجسديًا.

عنبة

سر عدم تقديمك أغنية دعم لفلسطين؟

الفن والأغاني والرصد كل ذلك يدعم قضية فلسطين وأنا لم أقدم أغنية عن فلسطين لأنني ليس استغلالي وأرى أنني أتبرع لأهالي غزة أفضل.

ما المسلسلات التي تتابعها فى رمضان؟

أتابع نفسي ولم أشاهد المسلسلات ولكن الشئ الجيد الذي يحدث ضجة ويتابعه الجمهور أشاهده.

عاداتك فى رمضان؟

أقضي رمضان مع أصدقائي فى السلام، وأذهب الى الاستوديو بعد الافطار.

حدثني عن جدعنة الأصدقاء والمواقف التى تجمعكم؟

أنا لدي أصدقاء "جدعان" والصديق الجدع هو الذي يكون شبهك وفى الفترة الأخيرة كنت أشعر بالممل واتصلت بصديقي وذهبنا الى العين السخنة وأنا بالي مش طويل وصريح وصراحتي تتسبب لي فى مشاكل.

هل تتمني المشاركة الرمضانية عادة كل موسم؟

أتمني تكون عادة وانا انسان أحب أن اكون ناجح وراضي بكل شئ.

عنبة وجومانا راد

شاركت فى الدراما والسينما والغناء.. أيهم الأقرب لقلبك؟

أمي أقرب لقلبي والغناء الأساس وانا بتبسط عندما استمع الى صوتي وأحب المسلسلات لانها تحمل فرص أن يشاهدها الجمهور بشكل أكبر ويشاهد مدي المجهود المبذول فى الدور على عكس السينما الفيلم يكون "دايركت"، واذا كنت سأشارك فى فيلم أو مسلسل سأختار الاثنين.

هل عنبة مغرور؟

أنا ليس مغرور ولكن أحب نفسي وأحب أسمع نفسي.

حدثني عن الشخصية التي تحلم بتجسيدها؟

أتمني تجسيد شخصيات ضابط ومدرس ولاعب كرة قدم.

بعد نجاحها فى السعودية.. هل تتمني تكرار تجربة المسرح؟

بالطبع شاركت فى مسرحية بالسعودية ونفسي أقدم مسرحية فى مصر وأحب لقاء الجمهور والارتجال وكنت مبسوط فى السعودية.

ما شعورك أول يوم تصوير فى اللوكيشن؟

أشعر بالخوف فى أول يوم تصوير ليّ باللوكيشن وأكون قلقان وأتمنى أن أكون خفيف على الجمهور.

عنبة

كيف تتعامل مع النقد؟

النقد الحقيقي أستمع اليه أما النقد الذي يسبني أرد عليه ولا أصمت كما أن هناك نقد بيكون ناتج عن حقد عليّ وأعرفه.

بعد انتاج الأغاني والكليبات.. هل سنري عنبة منتج سينمائي؟

كان لدي أزمة مع الموزعين فى الماضي ولكن حاليًا أنتج لنفسي أغاني وكليبات ولكني ليس لدي أموال تكفي لانتاج أفلام ولم أفكر الآن فى الانتاج.

ماذا علمتك الحياة؟

علمتني الدنيا أن الداوم لله ولم أتعشم فى أحد.

أحلم بالسفر لايطاليا للعمل فى المزيكا

أحلام عنبة المقبلة؟

حققت 50% من أحلامي وأحلم بالسفر خارج مصر وأعمل بالمزيكا فى إيطاليا وأتزوج أقوم بعمل حج.