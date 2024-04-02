داليا البيلي مهنئة الرئيس السيسي: تجدد للآمال ومستقبل مزدهر لمصر

هنأت استشارية الجودة والتميز المؤسسي الدكتورة داليا ابو بكر البيلي - القائم على مبادرة ( ايد واحدة معاك يا سيسي ) والمقيمة في دولة الكويت، الدولة المصرية حكومة وشعبا

بمناسبة حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة .



وافادت داليا البيلي : "تتجدد الآمال والتطلعات في مصر نحو مستقبل مزدهر ومستقر، ففي ظل الظروف و التحديات العديدة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، يأتي تجديد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه كفرصة للمضي قدما نحو تحقيق التنمية والازدهار".

واكدت ان السياسات والإصلاحات التي نفذتها إدارة الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل للشباب،

ومع استمرار الجهود في هذا الاتجاه، يمكن لمصر أن تحقق مكانتها كقوة إقليمية ودولية رائدة ومحرك للتنمية في المنطقة، ومع ذلك، فإن التحديات لا تزال قائمة، ومن بينها ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.



واستكملت: “ يتعين على الحكومة والمجتمع المصري بأسره العمل بجدية للتغلب على هذه التحديات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة لجميع شرائح المجتمع المصري وهذا ما تنتهجه مصر في ضوء اجندة الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية رؤية مصر ٢٠٣٠”

واختتمت، “ في النهاية، يجب أن يكون حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه فرصة للتفاؤل والتكاتف، حيث يتعهد الشعب المصري وقيادته بالعمل معًا من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع، وبناء جمهورية مصر الجديدة، ودائما مصرنا الغالية من نصر لنصر، تحيا مصر”.

وقد ادى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اليمين الدستورية بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم القى كلمته أمام مجلس النواب ، بتوجيه الشكر والتقدير لشعب مصر العظيم صاحب الكلمة وصاحب القرار رمز الأصالة والعزة والصمود.