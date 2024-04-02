عروض فنية ومحاضرات ثقافية فى ختام ليالى رمضان بثقافة البحر الأحمر

اختتم فرع ثقافة البحر الأحمر فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي شهدت زخما كبيرا في الفعاليات منذ انطلاقها بجميع مواقعه، وذلك ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج احتفالات وزارة الثقافة احتفالا بالشهر الفضيل.

وشهد الحفل الختامي بمكتبة مصر العامة بالغردقة عددا من العروض الفنية بمشاركة فرق قصور الثقافة منها عرض لفرقة أطفال قصر ثقافة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان رضا ياسين، تضمن مجموعة متنوعة من الفقرات الاستعراضية، تلاه عرض لفرقة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبد الرازق، قدمت خلاله رقصة نوبية، واستعراض بالعصا وسط تفاعل كبير من الحضور.

ليالي رمضان الثقافية



واختتم الحفل الذي نظمه قصر ثقافة الغردقة، بعرض لفرقة المكتبة العامة بقيادة شاذلي حلبي، أعقبه فقرة مسرح عرائس للأطفال.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، قدمت مكتبة الطفل والشباب بالقصير فقرة إنشاد ديني للمنشد عادل محمد، وقدمت مكتبة الخالدين بسفاجا فقرة عزف على الناي للفنان محمود عزازي تضمن عدة مقاطع موسيقية منها "جل المنادي، مرحب شهر الصوم، والله لسه بدرى".

ليالي رمضان الثقافية

وأعد قصر ثقافة حلايب لقاء حول فضل ليلة القدر، بحضور كل من الشيخ حسن توفيق، ومحمود عاطف معلم أول علوم شرعية بمعهد الفتيات الأزهري، وعبد الهادي أحمد معلم أول بالمعهد.

ليالي رمضان الثقافية

وشهد مركز شباب مبارك بالقصير محاضرة بعنوان "فوائد الصيام" أوضح خلالها الشيخ محمود محمد من إدارة أوقاف القصير، أهمية الصيام بالنسبة للصحة العامة والجهاز المناعي، وأثر ذلك على الصحة النفسية.

قصر ثقافة الشلاتين

فيما عقد قصر ثقافة الشلاتين لقاء بعنوان" التعصب والتطرف الفكري" بالتعاون مع إدارة الأوقاف، تناول خلاله للشيخ محمود محمد، مفهوم التطرف الفكري وأسبابه، وأثره على الفرد والمجتمع.

ليالي رمضان الثقافية

ويشار أن هيئة قصور الثقافة قدمت عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، تضمن فعاليات تتنوع بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون التشكيلية، وغيرها، ولاقت الفعاليات إقبالا جماهيريا غفيرا وتفاعلا كبيرا من أبناء المحافظات.