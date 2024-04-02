السجن 3 سنوات لشقيقين لاتهامها بإطلاق أعيرة نارية أصابت مندوب مبيعات

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، شقيقين بالسجن 3 سنوات، لاتهامها بإطلاق أعيرة نارية أصابت مندوب مبيعات، أثناء مروره بجوار مشاجرة بين المتهمين وآخرين فى منطقة الوراق.

صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمى حسان، ودكتور إيهاب طلعت يوسف، وامانة سر ايمن عبد اللطيف وهاني حموده.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمان "هانى.ع . ا" 45 سنة، و"امين.ع. ا" 25 سنة، ضربا المجنى عليه حسن حمدى، مندوب مبيعات، 28 سنة، عمدا، بأن أطلقا عيارين ناريين من سلاحين ناريين "فرد خرطوش" استقر بوجهه محدثين إصابته، والتى تخلف لديه جرائها عاهة مستديمة تمثلت فى فقد الإبصار بالعين اليسرى تقدر نسبتها بنحو 35%.

وقال المجنى عليه خلال تحقيقات النيابة، إنه حال سيره بالطريق العام أبصر مشاجرة بين المتهمان وآخرين مجهولين إثرها أطلق المتهمان عيارين ناريين من "فرد خرطوش" استقر بعينه اليسرى ووجه محدثين إصابته التى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة.

وفى سياق اخر فقد عاقبت محكمة جنايات أوسيم عاطل بالسجن 6 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بالشروع فى قتل شخص ونجله بسبب خلافات سابقة بينهما.

صدر القرار برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين أكسم عبد الوارث، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأمانة سر ماجد منير وأيمن القاضي.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم "عرفة .م" 54 سنة، عاطل، شرع فى قتل المجنى عليهما "ابراهيم عبد السلام"،عامل، ونجله "عز ابراهيم" بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما ، واعد لتلك الجريمة مادة كيميائية حارقة ، وما ان شاهدهما حتى قذفهما بتلك المادة قاصدا قتلهما، محدثا إصابة المجنى عليه الاول بحرق كيميائي بالوجه واليدين ، وإصابة نجلة بحروق من الدرجة الاولى والثانية بالوجه والرقبة والكتف الأيمن والساق اليسرى والزراع الايسر، إلا أن اثر جريمته خاب وهو تدراك المجنى عليهما العلاج.

وفى سياق ذاته عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهم بإنهاء حياة شخص لسرقته في الصف جنوب الجيزة بالإعدام شنقًا عما أسند إليه من اتهامات في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف.

حيث أحالت النيابة العامة في الجيزة المتهم "عمرو. ع. ذ" ووجهت له تهمة قتل المجني عليه "رمضان. ج. ع" عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة من سلاح ناري بندقية قاصدا من ذلك قتله، وذلك بمساعدة واشتراك مع باقي المتهمين.

ووجهت النيابة العامة في الجيزة الى المتهم اشتراكه مع باقي المتهمين بالشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه وآخر، وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا سبيلهما حال سيرهما بالطريق العام بالسيارة، حيث أشهروا في وجهيهما سلاحين ناريين بندقيتين آليتين بقصد سرقتهما فأوقعوا بذلك الرعب في نفسيهما، لكن لم يتمكن المتهمون من سرقة المجني عليهم، لاعتراض المجني عليه الأول لهم وقاومهم حتى قتله المتهم الأول بسلاح ناري وفر هاربا.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة كشفت عن ملابسات مقتل شخص في الصف جنوب الجيزة، وتمكنت من ضبط المتهمين في الواقعة وأحالتهم النيابة بعد ذلك للمحاكمة.