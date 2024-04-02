رودريجو يرفض الرحيل عن ريال مدريد

يتمسك الدولي البرازيلي رودريجو جوس بالاستمرار مع فريقه الحالي ريال مدريد، بالرغم من العروض المقدمة للاعب من عدة أندية أوروبية كبيرة.



ويبحث رودريجو عن تحقيق الألقاب الممكنة مع الملكي خلال فترة تواجده، مما جعله يُصر على الاستمرار مع الريال.

و كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن رودريجو رفض عروض كثيرة من أندية بالدوري الإنجليزي والفرنسي، وذلك من أجل استكمال مسيرته الكروية داخل ريال مدريد.

وأوضحت أن أندية آرسنال وليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، بجانب مانشستر يونايتد كانوا يبحثون عن التعاقد مع الدولي البرازيلي، لكنه رفض ذلك من أجل الريال.

في المقابل، يرفض ريال مدريد الاستغناء عن رودريجو، حيث يجد اللاعب ترحيب كبير من قبل الإدارة والجهاز الفني بشأن استمراره مع الميرينجي.

وكان رودريجو قد نجح في تسجيل 10 أهداف خلال الموسم الجاري، كما أنه قاد الريال لتخطي عقبة أتلتيك بيلباو، بعدما سجل هدفي الفوز خلال المواجهة الماضية بالليجا.