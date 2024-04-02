ختام الدوري الثقافي البرلماني لشباب الاسكندرية تحت اشراف مديرية الشباب والرياضة



اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الاستاذة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة فى ادارة أعداد القادة الدورى الثقافي البرلماني لأعضاء برلماني الطلائع والشباب على مستوى الإدارات الفرعية والمحافظة خلال شهر رمضان المبارك وتم تنفيذ الدورى الختامي بمركز شباب النصر وتنافس عدد 12 فريق ممثلين للطلائع والشباب

وحصل على المركز الاول فى الشباب

فريق مركز شباب الحرية

والمركز الثاني مركز شباب الانفواشى

والمركز الثالث مركز شباب برج العرب

والطلائع

المركز الاول مركز شباب الانفواشى

والمركز الثاني مركز شباب ابو قير

والمركز الثالث مركز شباب النصر

والجدير بالذكر أن الدورى الثقافي يقام فى جميع مراكز الإسكندرية منذ 3 سنوات يتنافس فيه أعضاء برلمان الطلائع والشباب بواقع فريق طلائع وفريق شباب من كل مركز بواقع خمس أعضاء من كل فريق وتم تنفيذ عدد 8 منافسات على مستوى الإدارات الفرعيه وتصعيد الفرق للنهائي.

يأتى ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية.