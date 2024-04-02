محافظ قنا يهنئ السيسي بالولاية الرئاسية الجديدة

هنأ اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ولايته الرئاسية الجديدة وحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

داعيا الله عز وجل أن يوفقه، ويكلل جهوده لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة نحو الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها ، وتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته والوصول بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

وقدم محافظ قنا، التهنئة بالأصالة عن مواطني محافظة قنا وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعبر المحافظ، عن اعتزازه وتقديره لما يبذله من جهود حثيثة وانجازات حقيقية على أرض الواقع فى كافة القطاعات.

وأشار الداودى ، إلى أن المشروعات التى تحققت في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد إنجازًا غير مسبوقًا لصالح المواطن المصري.

وبيّن المحافظ، أن محافظة قنا استهدفت خلال المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» تنفيذ 1683 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية.

وتابع أن التكلفة الإجمالية لهذه المرحلة تتخطى 40 مليار جنيه، والتى جرى تنفيذها في 5 مراكز، بعدد 19 قرية أم، و87 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة.

وأورد المحافظ، أن المبادرة الرئاسية، تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا، وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030.

الرئيس يؤدي اليمين الدستورية:

وأدي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، للولاية الرئاسية الثانية، في قاعة مجلس النواب المصري الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس فى مختتم خطابه، إن تشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة.. يشهد نموا وتطورا كل يوم.. بما تصنعه أيدينا من عمل وجهد.. وبما نمتلكه من إصرار.. على أن لمصر الحق فى الحلم.. ولشعبها الحق فى الحياة الكريمة.. ولأمتها الحق فى المكانة العظيمة بين الأمم.

وتابع، إننى أعاهد الله وأعاهدكم.. بأن أظل مخلصا فى عملى.. لا ترى عينى سوى مصالحكم ومصلحة هذا الوطن.. متسلحا بعزيمتكم وبأصلكم الطيب.

وينص الدستور في مادته 144 على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية.. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.