محافظ القاهرة يقدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة بدء ولايته الرئاسية الجديدة

قدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة بدء ولايته الرئاسية الجديدة وحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقر العاصمة الإدارية، مؤكدًا ثقة الشعب المصري الكاملة فيه لتولى قيادة الوطن، متمنيًا له دوام التوفيق لرفعة ونهضة وطننا الغالي واستكمال مسيرة التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة.

الدولة المصرية شهدت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد طفرة تنموية وإنجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات



وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية شهدت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد طفرة تنموية وإنجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات والأصعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، داعيا الله عز وجل أن يوفق الرئيس السيسي وأن يسدد خطاه لصالح مصرنا الغالية، ولتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته ، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار ويحفظه من كل مكروه وسوء .

واستقبل رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية لأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

ويؤدى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية.

وتبدأ الطقوس بدعوة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى الانعقاد في جلسة خاصة، ويؤدى الرئيس السيسى اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في 2014.

يحضر الجلسة كبار رجال الدولة وعدد من السفراء وممثلى الدول، تبدأ مراسم الجلسة الخاصة بأن يتلو رئيس المجلس الرسالة الواردة من الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز الرئيس، ثم يدعوه إلى أداء اليمين الدستورية.

وتطلق المدفعية عددا من الطلقات، احتفالا بتنصيب الرئيس لولاية تبدأ من 2 أبريل 2024 حتى 1 أبريل 2030

ويؤدى الرئيس اليمين المنصوص عليها دستوريا: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه» وتطلق المدفعية عددا من الطلقات، احتفالا بتنصيب الرئيس لولاية تبدأ من 2 أبريل 2024 حتى 1 أبريل 2030.