ورشة عمل حول "قانون الخدمة العامة ودورها كواجب" بجامعة الفيوم

شهد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورشة عمل تحت عنوان قانون الخدمة العامة ودورها كواجب وطني يؤديه الشباب من الجنسين، والتي نظمها مركز متابعة الخريجين بالجامعة.

حضر ورشة العمل الدكتورة علا عبد الرحيم مدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة، وعدد من مديري وحدات متابعة الخريجين، ومنى فهمي مدير إدارة الخدمة العامة، و اماني محمد أخصائي إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي، وذلك اليوم الثلاثاء بالمكتبة المركزية.

أكد الدكتور عاصم العيسوي استمرار التعاون البناء بين جامعة الفيوم ومديرية التضامن الاجتماعي في العديد من المجالات، كما أن الجامعة حريصة على التعاون مع جميع الجهات المعنية بهدف تنظيم الندوات وورش العمل واللقاءات التثقيفية والتوعوية، من أجل الارتقاء بمهارات الطلاب وتطوير مؤهلاتهم للتنافس الجيد بمؤسسات سوق العمل.

وأضافت الدكتورة علا عبد الرحيم أن مركز متابعة الخريجين يهتم بتنظيم ورش العمل التي تهدف إلى مناقشة كل ما يتعلق بتوعية طلبة وطالبات الجامعة بشأن قانون الخدمة العامة ومجالاتها، وكيفية التقدم لأدائها، ومزاياها، وتعريف المكلف بأداء الخدمة العامة، وحقوقه وواجباته.

وخلال ورشة العمل قامت منى فهمي، وأماني محمد بتعريف قانون الخدمة العامة للذكور والإناث بالإضافة إلى تناول ومناقشة الهدف من تأدية الخدمة العامة، ومجالاتها، والفئات المعفاة من تأديتها، وإجراءات وخطوات التسجيل الالكتروني على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال نموذج مكلفي الخدمة العامة.

جولة فى أقسام كلية الزراعة

ومن جهه اخرى قام الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتفقد "معامل وأقسام كلية الزراعة".

الدكتور محمود عبدالفتاح عميد كلية الزراعة والدكتور جمال فرج وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة متولي وكيل الكلية لشئون الدراسات العلياوالبحوث، والدكتور زاهر محمد أستاذ الكيمياء الحيوية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الإثنين.

شملت الجولة التفقدية قسم الكيمياء الحيوية ومعمل حيوانات التجارب الذي يستخدم لإجراء التجارب المعملية والبحثية والتطبيقية للباحثين والطلاب كُل في تخصصه، والمجهز بإمكانات على أعلى مستوى، وأقفاص لإكثار حيوانات التجارب ليتوافق مع متطلبات العملية التعليمية. فضلا عن تفقد قسم الوراثة وقسم علوم الأراضي والمياة والوحدة النموذجية للألبان بالكلية.

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