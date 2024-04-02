الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرة البيئة تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالولاية الرئاسية الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتولي ولاية رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية متمنية لفخامته مزيد من التوفيق في قيادته للبلاد خلال الفترة القادمة بما يحقق التنمية المستدامة المنشودة والتى ستنعكس على تحقيق رفاهية المواطن المصري وتقدم الدولة.

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 وأكدت فؤاد أن القيادة السياسية للرئيس للبلاد خلال الفترة الماضية حققت طفرة غير مسبوقة في قطاع البيئة في مصر، حيث كان سباقا في وضع البيئة ومواجهة تحدياتها على أجندة أولويات الدولة المصرية، ايمان بأهمية هذا الملف وإرتباطه بمختلف مناحي الحياة وتأثيره المباشر على عجلة التنمية، فكانت توجيهات سيادته منذ اللحظات الأولى بتغيير لغة الحوار حول البيئة في مصر، يتحول العمل البيئي من مجرد العمل على الحد من التلوث، إلى صون الموارد الطبيعية من أجل رفاهية المواطن والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وربط البيئة بمختلف المجالات التنمية وخاصة الاقتصاد، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر.


 

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