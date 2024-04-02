بمقدم 25 ألف جنيه.. كيفية حجز أراضي الإسكان 2024 ورابط التقديم

بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقي طلبات حجز قطعة أرض سكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، بنظام الطرح الدائم، والذي يستمر لمدة شهرين، حتى يوم الخميس الموافق 30/5/2024.

بحسب ما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فإنه تم طرح 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن: (السادات - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - بدر - غرب قنا - طيبة الجديدة)، بمقدم 25 ألف جنيه.

كراسة شروط أراضي الإسكان المتوسط

ويمكن الاطلاع على كراسة شروط أراضي الإسكان بمحور الأراضي المتوسطة اضغط هنا.

خطوات حجز أراضي الإسكان