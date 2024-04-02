ألقت طفلها من البلكونة.. إيداع سيدة متهمة بقتل ابنها مستشفى الأمراض النفسية

قررت النيابة العامة بالهرم، إيداع الأم المتهمة بإلقاء ابنها من البلكونة، مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، لإخضاعها للملاحظة الطبية بعدما قرر زوجها معاناتها من مرض نفسي.

وكشفت التحقيقات أن الأم المتهمة ألقت بطفلها فجأة من شرفة شقتها بالطابق الخامس، ونزلت من العقار وجلست بجوار جثته، ما أثار اندهاش الجيران والمارة بسبب حالتها الهادئة بجوار جثمان ابنها الغارق في الدماء.

وباستدعاء زوجها والد الطفل لسماع أقواله، أوضح أن زوجته تعاني من اضطرابات نفسية، وأنها قامت برمي طفلهما من الطابق الخامس وأنها تعاني من هلاوس سمعية وبصرية.

وصرحت النيابة بدفن جثمان الطفل بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، كما أودعت المتهمة مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير عن مدى سلامة قواها العقلية والنفسية وإدراكها وقت وقوع الحادث وإفادة النيابة بجميع تفاصيل حالتها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقار مسرح الحادث للكشف عن ملابساته.

تلقى الرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة حول سقوط طفل رضيع من علو، حيث تم العثور على جثته وبجواره والدته التي كانت تظهر عليها علامات اضطراب نفسي.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

ضربة الموت.. تفاصيل مقتل عامل على يد طالب في بورسعيد

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية بورسعيد، طالب لقيامه بالتعدي على عامل خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته.

وتبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل توصيل طلبات - له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) إثر إصابته بجروح طعنية نافذة .

وبسؤال والده موظف بالمعاش قرر أنه حال سير نجله المتوفـى بالدراجة النارية قيادة زميله بالعمل (مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) تصادف تقابلهما مع المتهم (طالب - بينه وبين نجله المتوفى خلافات سابقة) فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى على نجله بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح الأبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .

ضبط عنصرين إجراميين بـ كوكتيل مخدرات في قنا وأسيوط

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصرين إجراميين بنطاق محافظتى "قنا وأسيوط" ، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة، وتقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (قنا ، أسيوط) قيام عنصرين إجراميين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 كيلو جرام لمخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس).

وضبطت الأجهزة الأمنية (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط ، وبحوزته (74 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,400 كيلو جرام – 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض – ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (3 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .