ضبط تشكيل عصابى يقوم بغسيل 200 مليون جنيه بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى، ضم 5 اشخاص لهم معلومات جنائية لاتجارهم وترويجهم المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كان قد تلقت مديرية أمن الاسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سريه بقيام 5 عاطلين مقيمين بمحافظة الأسكندرية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وقدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه تقريباً، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وتم إخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق امرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.