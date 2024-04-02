سقوط المتهم بقتل شخص بطلق ناري في الغربية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز مصاب بطلق نارى إدعاء إطلاق أعيرة نارية.

بالفحص وسؤال شقيقه "سائق" اتهم عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة البحيرة بإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقه، مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته حال تواجدهما بدائرة المركز لخلافات بينهما، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة "بندقية آلية وعدد من الطلقات" وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

وفى سياق آخر شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط- الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (34) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (17 بندقية آلية- 21 بندقية خرطوش – طبنجة – 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (34 متهم "لـ 25 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (8) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,450 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو" ، كمية من الأقراص المخدرة) بحوزة (8 متهمين "لـ 7 منهم معلومات جنائية".

ونجحت الجهود في تنفيذ عدد (560) حكما قضائيا متنوعا وضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدرى الهيروين ، الشابو").. بحوزة (4 متهمين لـ "إثنين منهم معلومات جنائية" وضبط (2) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (فرد محلى ، طبنجة.



وتمكنت الجهود من ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".



وأثمرت الجهود عن ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة)..بحوزة (3 متهمين.