رمضان صبحي مهدد بالإيقاف ٤ سنوات

أوضح الإعلامي محمد شبانة حقيقة اللغط المثار خلال الـ٢٤ ساعة الماضية حول أزمة المنشطات الخاصة بالنجم رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن عينة رمضان ليست فاسدة كما يحاول أن يروج البعض ولكنها أثبت التلاعب بها وهو ما اكدته منظمة مكافحة المنشطات المصرية وصنفتها بكونها غير بشرية.

وأكمل شبانة بأن المنظمة منحت رمضان حق الإدلاء بإفادته بحد أقصى يوم الخميس المقبل.

كمًا وأوضح شبانة أن المنظمة منحت رمضان حق ايقاف نفسه مؤقتا على ان يتم خصم تلك المدة من مدة إيقافه في حال ثبوت ادانته.

وأتم شبانة بأن مستقبل اللاعب في خطر حقيقي كون عقوبة التلاعب أشد حزما من عقوبة التعاطي وقد تصل مدة إيقافه إلى ٤ سنوات مما يعني انتهاء مشوار اللاعب.