محافظ القليوبية يتابع تطبيق الجمع السكني لمنظومة النظافة الجديدة بالخصوص وشبرا الخيمة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة لمتابعة أعمال النظافة والجمع السكني من الوحدات السكنية والتجارية وكيفية تعاملهما مع كمية المخلفات المتولدة يوميا، ومراجعة خطة توزيع العمالة بالشوارع ومدى كفاية عدد عمال الجمع والنظافة والكنس المكلفين بالعمل بالشوارع الفرعية والرئيسية، وكذا عدد سيارات ومعدات الجمع والنظافة للشوارع من خلال منظومة النظافة الجديدة بمدن الخصوص وشبرا الخيمة.



وشملت جولة اليوم المرور بمدينة الخصوص على الحملة الميكانيكية و محور الخصوص الجديد وشارع 15 مايو ومحور الفريق العصار، وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.



وتفقد محافظ القليوبية محور مدينة الخصوص، موجهاً باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من على الجانبين، والاهتمام بصيانة المعدات، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة.



كما التقى الهجان عددًا من المواطنين وذلك خلال تفقده أحد الشوارع لمتابعة الجمع السكني للمخلفات ومراجعة الإلتزامات الخاصة بالشركة لقياس مدى تحسن مستوى النظافة في الشارع ورضا المواطنين عن الخدمة المقدمة، خاصة منظومة الجمع السكني لرصد أي سلبيات والعمل على سرعة حلها عل الفور والبناء على الإيجابيات التي تحققت خلال الشهر الماضي.



وشدد محافظ القليوبية على ضرورة اهتمام شركة نهضة مصر بمنظومة الجمع السكني والتجارى للمخلفات لخفض معدلات وصول القمامة إلى الشارع، وانتشار العمالة بالشكل الكامل والتزام العاملين بارتداء الزي الموحد المتفق عليه وزيادة الاهتمام بالشوارع الفرعية وذلك بجانب الشوارع الرئيسية.



كما تفقد الجزيرة الوسطى بشارع 15 مايو بحي غرب شبرا الخيمة موجها باستغلال مساحات من الجزيرة لإقامة مشروعات والتي توفر فرص عمل للشباب، وتساهم في التطوير الحضري لتلك المناطق.



وفي شارع أحمد عرابي بحي غرب، وجه الهجان، بعدم السماح بأي إشغالات والتشديد على شرطة المرافق بعدم السماح للباعة الجائلين بافتراش الأرصفة والجزر الوسطى لضمان عدم إعاقة حركة المارة، مؤكدا أن الرصيف من حق المواطن ولن يتم السماح لأحد بالتعدي على الرصيف وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.



كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم ومن المقرر أن يرتفع حجم المخلفات التي يتم رفعها خلال شهر رمضان، مما يتطلب رفع الجاهزية الكاملة لفرق ومعدات النظافة لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية .

جاء ذلك بحضور كل من المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص والمهندس أحمد شريف لطفي نائب رئيس شركة نهضة مصر والمهندس عز الدين يحيي مدير عام فرع القاهرة الكبرى.