تعليم بلبيس يُكرم "عبقرينو" بطل برنامج العباقرة

استقبلت الدكتورة وفاء طلبة، مدير عام إدارة بلبيس التعليمية، الطالب «إياد محمود عياد» بالصف الثانى بمرحلة رياض الأطفال «KG2» بمدرسة الكيلانية الرسمية لغات بإدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية.

وكرمت مديرة إدارة بلبيس التعليمية، بحضور بشر حسين بشر مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية؛ الطالب إبن الـ 6 سنوات، والذي أبهر الجميع خلال ظهوره في برنامج العباقرة المذاع على فضائية القاهرة والناس، وأطلق عليه مُقدم البرنامج الروائي عصام يوسف، لقب «عبقرينو»، نظرا لموهبته الفريدة في مجال المعلومات العامة، حيث استطاع خلال البرنامج الإجابة على جميع الأسئلة بشرح وافي، مُحطمًا الرقم القياسي للمشاركين كافة خلال مواسم البرنامج في إجابة جميع الأسئلة.

وكان على عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، قد استقبل «عبقرينو» ابن مدينة بلبيس، مطلع الأسبوع الجاري، وفق توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برعاية الطالب وتطوير مواهبه لمواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد والتميز، مؤكدًا تقديم أوجه الدعم والرعاية كافة من تعليم الشرقية للطالب، لتمكينه من تحقيق أهدافه وطموحاته العلمية.

ويأتى ذلك التكريم فى إطار رعاية وزارة التربية والتعليم للطلاب النابغين والمتفوقين، ودعمهم والاستثمار في مواهبهم وتحفيزهم، وذلك لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي، والارتقاء بمستوى الطلاب بما يواكب المعايير الدولية.

ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أشاد ببرنامج "العباقرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس" والذى يقدمه الروائى عصام يوسف.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح العديد من المشروعات التكنولوجية، وكان على رأسها، الإطلاق الرسمي لـ"منصة مصر الرقمية"، "فيه برنامج اسمه "العباقرة" استطاع خلال سنوات قليلة لا تتخطى السنتين أو الثلاث سنوات أن يلقي الضوء على أمور علمية معينة وتطور مع الوقت".

وجاءت إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثه عن الإعلام والدور البناء الذى يقوم به فى رفع الوعى لدى المصريين ومناقشة قضايا الوطن.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته على أهمية التركيز في تعليم الطلاب والطالبات على التكنولوجيا والثقافة وتوظيف وسائل الإعلام للمساعدة في ترسيخ هذه الثقافة، مستشهدا بما حققه برنامج "العباقرة".

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه يستشهد بهذا النموذج التلفزيوني من أجل توجيه التلفزيون المصري وكل القنوات سواء العادية أو الخاصة للاقتداء بهذا النموذج من البرامج الثقافية، التي تنمى قدرات الطالب المصري، حتى نستطيع أن نغير وننمي الثقافة بسرعة لمواطنينا.

يعد برنامج العباقرة واحدا من أهم البرامج التعليمية والثقافية التى تهتم بالطلاب فى كافة المراحل من خلال مسابقات تليفزيونية تعليمية تستهدف رفع الوعى لدى الطلاب وخلق روح المنافسة، وحقق البرنامج نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، بنك أهل مصر الشريك الاستراتيجى للبرنامج من بداية الموسم الأول.

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