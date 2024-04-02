رئيس جامعة الزقازيق يشارك أسرة «طلاب من أجل مصر» حفل إفطار جماعي

وسط أجواء رمضانية، حرص الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، على مشاركة أبنائه الطلاب حفل الإفطار الجماعى، ضمن مبادرة "طلاب الخير فى شهر الخير"، والذى تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع رعاية الشباب، والمقام داخل الحرم الجامعى تحت إشراف الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ورائد أسرة طلاب من أجل مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، ولفيف من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيية التدريس ومعاونيهم، وطلاب أسرة من أجل مصر، والطلاب الوافدين وطلاب المدن الجامعية بالجامعة.

وخلال الحفل أعرب الدكتور خالد الدرندلي عن سعادته بوجوده وسط أبنائه الطلاب، مشيداً بالتنظيم الجيد لفعاليات الحفل، مؤكداً أن الجامعة تسعى إلى التواصل المستمر مع الطلاب في جميع الأوقات والمناسبات الاجتماعية والدينية من أجل تدعيم الترابط والانتماء للجامعة، والتي تمثل بيتاً يجتمع فيه جميع الطلاب.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة لجميع الحضور بمناسبة شهر رمضان الفضيل، مشيدًا بما قدمه طلاب أسرة من أجل مصر من نشاط متميز خلال العام الجامعي الجاري في مختلف المجالات، وجهدهم وتعاونهم المثمر داخل الجامعة، ونشاطهم المجتمعي لخدمة زملائهم الطلاب، وأفراد المجتمع الخارجى.

يشار إلى أن الحفل نظمته أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة، واشرف عليه محمد متولى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، حيث اشتمل الحفل على العديد من الفقرات الغنائية والفنية المتنوعة والابتهالات الدينية التي لاقت استحسان جميع الحضور.

وفي سياق متصل، وافق مجلس جامعة الزقازيق في اجتماعه الأخير على تأجيل سداد مصروفات الطلاب الفلسطينيين الحاصلين على الثانوية العامة من قطاع غزة للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ المقيدين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالى المصرية تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية، مع إستمرار العمل بالقرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨/٧/٢٠١٩م بالنسبة لتحصيل الرسوم من الطلبة الوافدين.

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