جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لكفر أبو نجم

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، اليوم قافلة بيطرية لقرية كفر أبو نجم التابعة لمركز أبو حماد، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وأليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة.

وقد نفذت القافلة تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية والدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية ، حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى بقيادة الدكتور حسين عبد الطيف مدير المستشفى البيطرى و الدكتور محمد عبد الله غنيمى والدكتور إبراهيم الشبراوي علي شوالي.

وخلال أعمال القافلة، تم الكشف على ١٦٠ حالة حيوانات، و ١٤٣٢ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجاناً، فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثورة الحيوانية.

يشار إلى أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية، وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى، والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.

وفي سياق متصل، وافق مجلس جامعة الزقازيق في اجتماعه الأخير على عددٍ من القرارات، منها: الموافقة على اقتراح مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على عقد عدد ١٣ برنامج تدريبي جديد، بواقع دورة تدريبية بوحدة التعليم الطبى المستمر والتأهيل بكلية طب وجراحة الفم والأسنان، وخمس دورات بمركز إستشارات وبحوث تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، وعدد ٧ دورات تدريبية بوحدة نظم المعلومات الجغرافية والإستشعار عن بُعد بكلية الآداب.

ووافق المجلس أيضاً على التعاقد مع البنك الأهلى لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني لطلاب الجامعة والمستشفيات الجامعية.

ووافق أيضاً على تأجيل سداد مصروفات الطلاب الفلسطينيين الحاصلين على الثانوية العامة من قطاع غزة للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ المقيدين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالى المصرية تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية، مع إستمرار العمل بالقرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨/٧/٢٠١٩م بالنسبة لتحصيل الرسوم من الطلبة الوافدين.