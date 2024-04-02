القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير زورق مسير تابع لجماعة الحوثيين

مع استمرار الهجمات بين الحوثيين والجانب الأمريكي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الثلاثاء، تدمير زورق مسير تابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في البحر الأحمر.

وقالت "سنتاكوم" في بيان عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا: "في الساعة 9 صباحًا (بتوقيت صنعاء) في الأول من أبريل، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير مركبة سطحية بدون طيار تابعة للحوثيين مدعومة من إيران، دفاعًا عن النفس.

واطلقت البحرية الأمريكية طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله.

وأضاف البيان: "تقرر أن هذه الطائرة الأمريكية تمثل تهديدًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. هذه الإجراءات ضرورية لحماية قواتنا، وضمان حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا لسفن التحالف والولايات المتحدة وللسفن التجارية".

وكانت الجماعة أعلنت في منتصف مارس الماضي، بدء توسيع نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، لتشمل المحيط الهندي، كاشفةً عن تنفيذها ثلاث عمليات ضد ثلاث سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي بصواريخ بحرية وطائرات مُسيرة.

أمريكا وبريطانيا تشن هجوم على الحوثيين



وبدأت أمريكا وبريطانيا، في 12 يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.

وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت، في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.