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قوات الاحتلال تعتقل أحد المعتكفين بالمسجد الأقصى وآخر بطولكرم استشهاد 4 وإصابة آخرين في قصف الاحتلال لمنزل برفح الفلسطينية
الثلاثاء 02 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قوات الاحتلال تعتقل أحد المعتكفين بالمسجد الأقصى وآخر بطولكرم

بوابة الوفد الإلكترونية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، أحد المعتكفين من داخل المسجد الأقصى المبارك.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية أفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الاقصى وداهمت خيام المعتكفين فوق سطح المصلى المرواني، واعتقلت مواطنا لم تعرف هويته بعد.

وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أيضا شابا من بلدة قفين شمال طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، باعتقال جيش الاحتلال للشاب محمد الغالب بعد مداهمة منزله في البلدة.

وأضافت، أن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة من جهتها الغربية، وقامت بمداهمة عدد من منازل المواطنين وفتشتها واخضعت سكانها للاستجواب.

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الجريدة الورقية