شباب ورياضة الإسكندرية تختتم الدوري الثقافي البرلماني



اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الاستاذة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة فى ادارة إعداد القادة الدوري الثقافي البرلماني لأعضاء برلماني الطلائع والشباب على مستوى الإدارات الفرعية والمحافظة خلال شهر رمضان المبارك وتم تنفيذ الدورى الختامي بمركز شباب النصر وتنافس عدد 12 فريقا ممثلين للطلائع والشباب

وحصل على المركز الاول فى الشباب:

فريق مركز شباب الحرية

والمركز الثاني مركز شباب الانفواشى

والمركز الثالث مركز شباب برج العرب

والطلائع

المركز الاول مركز شباب الانفواشى

والمركز الثاني مركز شباب ابو قير

والمركز الثالث مركز شباب النصر

والجدير بالذكر أن الدورى الثقافي يقام فى جميع مراكز الإسكندرية منذ 3 سنوات يتنافس فيه أعضاء برلمان الطلائع والشباب بواقع فريق طلائع وفريق شباب من كل مركز بواقع خمس أعضاء من كل فريق وتم تنفيذ عدد 8 منافسات على مستوى الإدارات الفرعيه وتصعيد الفرف للنهائي ، كما نفذت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية من خلال مركز شباب " الناصرية " التابع لفرع شباب العامرية

" مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك "

حيث تعد الرياضة جزءا هاما في استراتيجية بناء الانسان والتي تعد جزءا اساسيا من رؤية مصر ٢٠٣٠.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية

برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة ‏بقيام مراكز الشباب بأدوارها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها خلال شهر رمضان المعظم. و ذلك في إطار توجيهات الاستاذ الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، بالعمل علي تكثيف الأنشطة الرياضية للطلائع والشباب السكندري من خلال الدورات الرمضانية والتدريبات الرياضية والانشطة الفنية والكشفية والثقافية والعلمية داخل مراكز الشباب خلال الشهر المعظم.





