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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عواد عن عودته للمنتخب: الاستمرارية تصنع الفارق

عواد
عواد

أعرب محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك عن سعادته بعودته إلى منتخب مصر من جديد، وذلك بعد انضمامه لقائمة الفراعنة في معسكر شهر مارس الماضي.

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وقال محمد عواد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أشكر الله على عودتي لمنتخب مصر، وكان لي نصيب في المشاركة في معسكر شهر مارس الماضي".
وأضاف: "المشاركة باستمرار في المباريات تصنع الفارق في تطوير المستوى، وحتى على المستوى المعنوي والفني للاعب".
وأتم محمد عواد تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن تسير الفترة القادمة بشكل أفضل، وأن يكون هناك استقرار، وأن أساعد فريقي على التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية".
يُذكر أن منتخب مصر كان قد فاز على نيوزيلندا بهدف نظيف في نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر في شهر مارس الماضي، قبل أن يتلقى الهزيمة في مباراة النهائي أمام كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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