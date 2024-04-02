وكيل أوقاف الفيوم يلقي خاطرة التهجد بمسجد عبد الله وهبي 

ألقى الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، خاطرة التهجد ضمن فعاليات برنامج "ليلة مع المعتكفين" تحت عنوان "فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك".

جاء ذلك بمسجد عبد الله وهبي بمدينة الفيوم، وسط إقبال كبير وفي إطار تكثيف وزارة الأوقاف للندوات والأنشطة الدعوية والعلمية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وكيل أوقاف الفيوم يلقى خاطرة حول فضل العشر الأواخر من شهر رمضان

وخلال اللقاء أشار وكيل أوقاف الفيوم إلى عدة نقاط ومنها أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال :" تَحرُّوا ليلةَ القَدْر فى العَشْر الأواخِر من رمضانَ" (رواه البخاريُّ) ، فلا ينبغى للمؤمن أن يقصر همه على ليلة السابع والعشرين فحسب، موضحا أن بعض الناس يظن خطأ أن أمر رمضان قد ينحسم بليلة السابع والعشرين فتقصر همته عن العبادة فيما بقى من ليالى الشهر الفضيل ، مع أن ليلة القدر قد تكون ليلة الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين أو الثلاثين.

وقال وكيل الوزارة أن السيدة عائشة (رضى الله عنها) قالت: يا رسول الله، أرأيتَ إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: «تقولين:اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني" (ابن ماجه)، مؤكدا على أنه يجب أن يكون الدعاء إيجابيًا لا سلبيًا ، فعلى المؤمن أن ينشغل بطلب العفو والمغفرة لا أن يحول ليلة العفو والمغفرة إلى ليلة انتقام ودعاء على الآخرين، مناشدا المعتكفين أن علينا أن نكثر من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر وأن يوفقنا لها وأن يرزقنا خيرها وبركتها.

وأكد وكيل أوقاف الفيوم أن العشر الأواخر من رمضان أيام وليالٍ مباركة، والشريعة الإسلامية الغراء جعلت لنا العديد من مواسم الخيرات التي تتضاعف فيها الحسنات، والتي يتدارك فيها المسلم ما فاته من تقصير في الطاعات، يقول (صلى الله عليه وسلم) : “إِنَّ لِرَبِّكُمْ عزَّ وجلَّ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لا يَشْقَى بَعْدَهَا أبدًا”، ومن تلك النفحات شهر رمضان، ولعل ما يميز تلك الأيام المباركة أنها احتوت على ليلة هي خير من ألف شهر.