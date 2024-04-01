ما علاقة الضحك بعمر الإنسان؟.. دراسة تكشف مفاجأة

أثبتت الدراسات الحديثة أن الضحك له تأثير إيجابي كبير على صحة الإنسان، حيث يسهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ويعزز عملية تذكر المعلومات، ويمكن أن يمتد لتأثيره إلى زيادة متوسط العمر.

تأثير الضحك على الصحة

تشير البروفيسورة أولغا تكاتشوفا، أخصائية أمراض الشيخوخة ومديرة المركز الروسي لبحوث الشيخوخة، إلى أن الأشخاص الذين يميلون إلى الضحك بانتظام يظهرون قلوبًا وأوعية دموية أكثر صحة، مما يؤدي إلى عمر أطول. وتضيف أن هناك علاقة عكسية بين كثرة الضحك وخطر الوفاة ومضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يقل خطر الإصابة بتلك الأمراض لدى الأشخاص الذين يضحكون بشكل متكرر مقارنةً بالذين لا يضحكون كثيرًا.

وليس الضحك مجرد رد فعل عاطفي، بل يؤثر بشكل مباشر على عمليات الدماغ ومنظومة المناعة. تفسر البروفيسورة أن مشاهدة الأفلام الكوميدية يمكن أن تقلل من شدة الألم، نظرًا لإفراز النواقل العصبية مثل السيروتونين والإندورفين والدوبامين والأوكسيتوسين أثناء الضحك، مما يقلل من الألم ويساهم في إحساس الشخص بالرفاهية والسعادة. كما يقوم الضحك بتحفيز نمو خلايا مناعة الجسم التي تعمل على منع الأمراض المعدية.

ومن المثير للاهتمام أن الضحك يعزز القدرة على تذكر المعلومات بشكل أفضل، حيث يعمل الجهاز الحوفي، المسؤول عن رد الفعل العاطفي على شكل الضحك، على تحفيز مناطق الدماغ المسؤولة عن تكوين الذاكرة، مما يؤدي إلى تخزين المعلومات المرتبطة عاطفيا بشكل أفضل.

وأخيرًا، يعزز الضحك التنفس ويحسن الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، مما يجعله جزءًا مهمًا من التمارين البدنية العامة، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من صعوبة في القيام بنشاط بدني منتظم.

باختصار، يمكن القول إن الضحك له فوائد صحية متعددة وشاملة، ويجب أن يُشجع الناس على ممارسته بانتظام للحفاظ على صحة جيدة وحياة طويلة.

على جانب آخر، يوصي الأطباء بتناول مجموعة من الفيتامينات التي تساعد على تعزيز الذاكرة وصحة الدماغ والعقل ووظائفه الإدراكية، وكذلك والقدرة على التفكير بشكل سليم.

فيتامينات مهمة لصحة الجسم

ووفقًا لما ذكره موقع كيورا، نستعرض إليكم فيما يلي أبرز الفيتامينات التي تحمي صحة الدماغ..

فيتامين ب المركب

يعزز الأعصاب والناقلات العصبية، وبالتالي فهي تحسن من عمل الذاكرة وتحسن الإدراك، ومن الأطعمة الغنية به اللحوم الحمراء والبقوليات .

فيتامين د

يعزز صحة الجسم والعظام والناقلات العصبية وخلايا الدماغ، ويمكنك الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس المفيدة، أي قبل الظهر وبعد العصر، كما قد تجده في بعض الأطعمة أبرزها البيض والأسماك، ومنتجات الألبان.

فيتامين ك

يعزز خلايا الدماغ ويحافظ على الوظائف الادراكية والوظائف السليمة للمخ، ومن الأطعمة الغنية به السبانخ، والجرجير والكرنب .

فيتامين سي

من أهم الفيتامينات التي تعزز صحة الجسم والمناعة كما يعزز قوة خلايا الدماغ لأنه يحمي من التأكسد وبالتالي لاحتوائه على مضادات الأكسدة يصبح فعالا جدا للذاكرة، ومن الأطعمة الغنية به، الفراولة، البرتقال، الجوافة، والفلفل الألوان، الليمون.