القرفة.. تنظم السكر والحل السحري لخسارة الوزن| تعرفي على فوائدها

القرفة من التوابل التي لا تستغنى عنها الأمهات في مطبخها، فيتم إضافتها على الكثير من الوصفات، كما تعطي مذاق مميز للحلويات المتنوعة، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائده لجسمك.



تعرف على فوائد القرفة التي لا تتخيلها

القرفة

فوائد القرفة

تنظيم نسبة السكر في الدم

لقد وجدت الدراسات أن القرفة يمكن أن تقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام لدى المصابين بمقاومة الأنسولين أو داء السكري من النوع الثاني، يبدو أن القرفة تعمل أيضًا على تحسين حساسية الأنسولين ، مما يجعلها توابلًا مثالية لإضافتها إلى نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من مرحلة ما قبل السكري.





تحسن صحة الأمعاء

القرفة تغذي البكتيريا النافعة في القناة الهضمية من خلال توفير مصدر للألياف البريبايوتيك ، مصدر الوقود المفضل لهذه الميكروبات المفيدة ، يمكن للقرفة أن تقلل من الانتفاخ وعسر الهضم والغازات.





صحة الفم

لقد وجدت الدراسات أن القرفة تقتل البكتيريا المسببة للأمراض والرائحة في الفم ، وتساعد على منع رائحة الفم الكريهة ، وتراكم الترسبات ، والتهاب اللثة ، وأمراض اللثة.





تحتوي على مضادات الأكسدة

تحتوي القرفة على كميّاتٍ كبيرةٍ من مضادّات الأكسدة القوية، مثل متعدد الفينول، والتي تحمي الجسم من الضرر التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة مما يقلل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.





تساهم في تنظيم الدورة الشهرية

تُساعد القرفة على التقليل من آلام الدورة الشهرية، إضافةً لدروها في التخفيف من النزيف، وألم عسر الطمث وما يرافقه من أعراض كالغثيان والتقيؤ، كما تُساعد على التخفيف من أعراض متلازمة تكيس المبايض.





القرفة لخسارة الوزن

وتستخدم القرفة أيضًا لخسارة الوزن، فهي تعمل علي حرق الدهون وزيادة الشناط والحيوية، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل مشروب القرفة السحري لخسارة الوزن.





مقادير مشروب القرفة

- العسل : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : نصف حبة

- القرفة : ملعقة صغيرة (ناعمة)

- ماء الورد : ملعقة كبيرة

- الماء : كوب

طريقة التحضير