العلماء يجرون تجربة إدينغتون خلال الكسوف الكلي للشمس في أبريل

يعد الكسوف الكلي للشمس، في أبريل طفرة علمية ، وذلك بفضل المركبات الفضائية والتلسكوبات الجديدة والفرصة الكونية.

الكسوف الكلي للشمس

سيكون القمر قريبا جدا من الأرض ، ما يوفر فترة طويلة ومكثفة من الظلام ، ويجب أن تكون الشمس أكثر نشاطا مع احتمال حدوث انفجارات دراماتيكية من البلازما.

ثم هناك ممر كامل مكتظ بالسكان يمتد من المكسيك إلى الولايات المتحدة إلى كندا، إنها فرصة للعلماء لإجراء تجارب لفهم كوكبنا بشكل أفضل.

يخطط أستاذ الفيزياء في كلية بورتلاند المجتمعية توبي ديتريش، لإجراء نسخة حديثة من تجربة إدينغتون أثناء الكسوف.

تم إجراء التجربة الأصلية لأول مرة خلال الكسوف الكلي للشمس عام 1919 من قبل فريق من العلماء قبالة سواحل إفريقيا اختبروا نظرية النسبية لألبرت أينشتاين.

يقول ديتريش: "في عام 1919 ، أثبتت تجربة إدينغتون نظرية أينشتاين لأن انحرافات النجوم كانت ضعف حجم ما توقعه نيوتن".

خلال ظلام المجموع ، من الممكن تصوير النجوم حول الشمس، تكررت التجربة عدة مرات منذ عام 1919.

تذوق العلماء ما سيحدث خلال الكسوف الكلي للشمس لعام 2017 الذي امتد من ولاية أوريغون إلى ساوث كارولينا.

هذه المرة ، يكون القمر أقرب إلى الأرض ، مما يؤدي إلى المزيد من دقائق الظلام ومسار أوسع.

يقول ديتريش:"الهدف الآن من الاستمرار في إجراء هذه التجربة في 8 أبريل هو أنه يمكننا القيام بذلك بشكل أفضل بلا حدود، يمكننا الحصول على طريقة ، طريقة المزيد من البيانات، يمكننا الحصول على بيانات قريبة من سطح الشمس ، حيث يكون الانحناء هو الحد الأقصى ".

سيبدأ كسوف أبريل في المحيط الهادئ ويصل إلى اليابسة في مازاتلان بالمكسيك ، متجها عبر تكساس و 14 ولاية أمريكية أخرى قبل العبور إلى كندا والخروج إلى المحيط الأطلسي في نيوفاوندلاند، أولئك الذين هم خارج المسار الذي يبلغ عرضه 115 ميلا (185 كيلومترا) ، سيحصلون على كسوف جزئي.

كسوف الشمس 2024.. تشهد الكرة الأرضية كسوفًا كليًا للشمس الإثنين الموافق 8 أبريل 2024.

ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445 هـ، حيث يعد أول كسوف شمس فى 2024، ويعتبر حدث فلكى نادر لن يتكرر إلا بعد 20 عامًا،

ومن الممكن رؤيته ككسوف كلي في "المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية – كندا".

ومن الممكن رؤيته ككسوف جزئي في (غرب أوروبا - أمريكا الشمالية - شمال أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - القارة القطبية الشمالية) ولا يمكن رؤيته في مصر.

سوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و10 دقائق تقريباً، عند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي 105.7% من كامل قرص الشمس، ويُغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 197.5 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و28 ثانية.

حدوث الكسوف الشمسى:

يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد.

ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدراً.

أداء صلاة الكسوف والخسوف

صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

وأن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى، كآل عمران أو قدرها، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

ويجهر بالقراءة في خسوف القمر، حيث أنها صلاة ليلية، ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس، لأنها نهارية.