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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ياسر إبراهيم يواصل التأهيل على هامش مران الأهلي

ياسر ابراهيم لاعب
ياسر ابراهيم لاعب الأهلي

واصل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريبات الجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم.‏

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الأهلي يستأنف تدريباته إستعداداً لمواجهة سيمبا

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن ياسر إبراهيم سوف يجري أشعة جديدة خلال الساعات القادمة، لمتابعة تقدمه في برنامج العلاج الطبيعي ‏من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.‏

وأشار إلى أن اللاعب قريب من بدء المرحلة الأخيرة في برنامج العلاج قبل العودة بشكل تدريجي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة ‏القادمة.‏

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته، بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الجمعة في العاصمة ‏التنزانية دار السلام.‏

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