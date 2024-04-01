دمج ذوي القدرات الخاصة بالعوالم الافتراضية في ندوة الاتحاد الدولي للاتصالات

تشارك مصر ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تنظيم ندوة الاتحاد الدولي للاتصالات حول تعزيز دمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في العوالم الافتراضية وذلك يوم 2 أبريل عبر الإنترنت. والندوة هي جزء من سلسلة الحلقات الدراسية الإلكترونية بشأن التحول الرقمي، التابعة الاتحاد الدولي للاتصالات، وتنظَم بالتعاون مع جامعة برشلونة المستقلة.

اليوم العالمي للتوعية بالتوحد

وتنعقد الندوة بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، وستتناول العلاقة بين سهولة نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والعوالم الافتراضية لتمهيد الطريق لتجارب افتراضية أكثر شمولية ودمجًا للمستخدمين من جميع الفئات، خاصة ذوي القدرات الخاصة.

وستشارك الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في الجلسة الرئيسية خلال الندوة، التي ستنعقد تحت شعار "كسر الحواجز: تسهيل نفاذ ذوي الإعاقة للعوالم الافتراضية".

وجدير بالذكر أن سلسلة الحلقات الدراسية الإلكترونية بشأن التحول الرقمي توفر منصة لنشر المعرفة وتعزيز استيعاب مشهد التكنولوجيات الناشئة السريع التطور والتقييس الفني عبر مختلف المجالات.