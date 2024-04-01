عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، المتهمين بإصابة ربة منزل بعاهة مستديمة بالوجة في مدينة نصر ثالث، بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمتهم المصاريف الجنائية.

المشدد 5 سنوات للمتهمين بإصابة ربة منزل بعاهة مستديمة بمدينة نصر

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي أحمد معوض رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أكرم أبوحساب وحسنين زهران ومروة هشام بركات وأمانة سر معتز مدحت وخالد حمدي.

كانت المحكمة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3352 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر ثالث والمقيدة برقم 2555 لسنة 2023 كلي مدينة نصر، عن قيام المتهمين «عزة مسعد»، «عزت عمرو»،«عبدالرحمن عمرو»، «علياء عمرو»، بالتعدي بالضرب ربة منزل وإصابتها بعاهة مستديمة في الوجه، على الفور تم إبلاغ رجال الشرطة وتمكنت من القبض على المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة

تفاص يل إلقاء سيدة لطفلها من أعلي عقار بمنزلها بالهرم

وفي واقعة اخري ، أقدمت سيدة في منطقة الهرم علي إنهاء حياة نجلها ، حيث ألقت المجني عليه من أعلى عقار، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات نجدة الجيزة ، بلاغا من سكان شارع سيد عامر باللبيني يفيد بإلقاء سيدة نجلها الرضيع من الطابق الخامس والجلوس إلى جوار جثته في الشارع.

بالانتقال إلى مكان البلاغ تبين وجود جثة طفل رضيع على الأرض أسفل العقار ويدعى يوسف والبالغ من العمر سنتين ونصف وحيد والديه، والأم المتهمة تدعى ندى ومتزوجه من 3 سنوات.

وبسؤال الزوج كشف لرجال الشرطة أن زوجته تعالج من مرض نفسي أصابها مؤخرا، وهو ما دفع بها لارتكاب الجريمة.

مصرع شخص سقط من أعلي عقاربالهرم

وفي واقعة اخر ي، لقي شخص حتفه ، إثر سقوطه من سطح أحد العقارات أثناء صعوده لتركيب طبق دش، لتوصيله بشقته بالهرم.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا من أهلية الضحية يفيد بسقوطه من أعلى سطح منزله بعدما اختل توازنه ، وسقط جثة هامدة أثناء تركيب الدش وتوصيله لشقته بذات العقار ليسقط جثة هامدة.

تم إخطار جهات التحقيق بالبلاغ، ولم تتهم أهليته أحدا وجار معاينة موقع البلاغ ومناظرة الجثة واتخاذ الإجراءات اللازمة وكشفت تحريات المباحث عدم وجود شبهة جنائية.