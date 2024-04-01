أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة كفر الشيخ تنظم إفطارا جماعيا (صور)

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، حفل إفطار جماعى في حرم الجامعة، وذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد دراج المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر، والدكتور مروة غلاب نائب المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر، و أعضاء هيئة التدريس منسقي أسرة طلاب من اجل مصر بكليات الجامعة، والقيادات الإدارية وأمناء الكليات.

جامعة كفر الشيخ

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، بتنظيم الإفطار الذي يرسى دعائم المحبة والمودة بين طلاب الجامعة مؤكدا دعم الجامعة لأنشطة الأسرة فى كافة المجالات، مقدماً التهنئة لأسرة طلاب من أجل مصر بهذا الشهر المبارك، مضيفاً ان اقامة هذا الإفطار الجماعى يعكس أهمية العمل الجماعى للطلبة وتعاونهم معا من أجل مصلحة زملاءهم مشيدا بالسلوك الرائع وحسن التنظيم فى الافطار الذي يعد بادرة طيبة.

و أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، دور الجامعة فى إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسؤولية، مشيرا إلى دور الاسرة فى تحفيز الطلبة على المشاركة فى جميع الأنشطة وأيضا التعبير عن آرائهم فى القضايا والموضوعات المختلفة.

كما أكد حرص الجامعة الدائم للتواصل مع أبنائها الطلاب من خلال حفل الإفطار الجماعى بالجامعة، حيث يجتمع الطلاب خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والطلاب، مشيراً الي دعم الجامعة للدور الذي تقوم به اسرة طلاب من أجل مصر ومشاركتهم الايجابية فى تقدم جامعة كفر الشيخ والمساهمة الفعالة من أجل تقدم وازدهار الوطن.

يشار إلى أن أسرة طلاب من أجل مصر على مستوى الجامعة نفذت العديد من الندوات لزيادة وعى طلاب الجامعة وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لترشيد الاستهلاك، كما نظمت الأسرة ندوات حول بناء الثقة بالنفس لمواجهة تحديات العصر، وشرح الاشكال القانونية للهجرة والمسئولية المجتمعية للشباب ، و تنفيذ العديد من الزيارات إلى المشروعات القومية .