خالد النبوي يقطع التواصل بين ابنه ومايان السيد| إمبراطورية ميم الحلقة 22

تتوتر العلاقة بين مايان السيد ونور النبوي، بسبب مكالمة خالد النبوي لها طالبًا منها الابتعاد عن ابنه بسبب اختلاف شخصياتهم ووقت ارتباطه بها غير مناسب.

توتر العلاقة بين نور النبوي ومايان السيد بسبب خالد النبوي

قامت مايان السيد بالاتصال بـ نور النبوي وقامت بتعنيفه بسبب مكالمة والده لها وطلبت منه عدم الحديث معها مرة أخرى .

تتوالى الصدمات في حياة خالد النبوي خلال أحداث الحلقة 22، بعد دخول ابنه مروان المستشفى نتيجة خلاف كبير مع أحد الشباب بسبب مايان السيد.

يدخل خالد النبوي المنزل ويشعر فيه بهدوء مخيف، وأن الأمور ليست على مايرام سفر منى المفاجىء دون علمه وعلاقته المتوترة مع ابنه ، بجانب ضغوطات بيع المنزل المستمرة .

شعُر خالد النبوي بالذنب وأخذه التفكير في إعادة وجهة نظره في التعامل مع أبنائه نظرًا لاختلاف الحياة والتفكير، وطريقة حبه لهم لاتتشابه مع رغباتهم.

تعيش منى حالة من الشتت بسبب قرارها بسفرها المفاجىء الذي جعلها تنتقل لحياة أخرى بمسئوليات مختلفة وبلد غريبة وعادات غير معتادة عليها.

ينضم مسلسل إمبراطورية ميم إلى الماراثون الرمضاني 2024، وسط الأعمال الدرامية المتنوعة بين الأكشن والاجتماعي والكوميدي.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تُعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc، في تمام الساعة الـ 10.45 مساء والإعادة في تمام الساعة الـ 10.15 صباحاً. ويعرض على dmc drama في تمام الساعة الـ 6.05 مساءً، والإعادة في تمام الساعة الـ12 مساء والساعة الـ3.30 صباحاً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة الـ 10.45 مساء.

أحداث مسلسل إمبراطورية م

تضم أحداث مسلسل إمبراطورية م: كما ظهرت في البرومو أننا أمام مشاهد تتشابه كثيرًا لفيلم الثنائي الشهير سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والفنان الكبير أحمد مظهر والذي أول من عرفنا من خلالهم عنوان “إمبراطورية م”، مع عدد كبير من اللمسات المعاصرة للجيل الحالي من حيث المطالب والحياة الاجتماعية لشباب وأطفال الألفية الحالية.

روح اجتماعية وكوميدية في أحداث “إمبراطورية م” نجد روح من الكوميديا بتواجد الفنانة نشوى مصطفى بعد غياب طويل عن الدراما وخاصةً الرمضانية، ومواقفها مع الفنان خالد النبوي، وعودة الفنانة حلا شيحا، مع طاقم من الشباب والأطفال أعطوا العمل حيوية وتمثيل متسلسل للأجيال بدايةً من الطفولة حتى المراهقة. يظهر خالد النبوي أبًا لـ 6 أطفال من مراحل عمرية مختلفة ومشكلات متعددة، وحلا شيحا المطلقة التي تعيش مع ابنتها، ليلتقيا سويًا خلال أحداث الفيلم ..فهل سيكون بينهما ارتباط الذي يتبعه حياة مشتركة لأبنائهما؟

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في مسلسل “إمبراطورية م” كل من خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز ومايان السيد وإلهام صفي الدين وهاجر السراج ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان وإيمان السيد ونورهان منصور وليلى عز العرب وأحمد طلعت ومحمود حافظ، قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.