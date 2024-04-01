النفط قرب أعلى مستوياته في 5 أشهر وسط توقعات بتراجع الإمدادات

استقرت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بالقرب من أعلى مستوياتها في 5 أشهر وسط توقعات بتراجع الإمدادات بفعل تخفيضات إنتاج "أوبك+" وهجمات على مصاف روسية إلى جانب بيانات قوية من قطاع الصناعات التحويلية الصيني دعمت توقعات بتحسن الطلب.

النفط



تراجعت أسعار النفط لخام برنت 10 سنتات إلى 86.90 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4% في الأسبوع الماضي.

وهبط أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط 3 سنتات إلى أوبك دولار للبرميل بعد ارتفاعه 3.2% في الأسبوع الماضي.



ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة، اليوم الاثنين، بسبب عطلة عيد القيامة في عدد من البلدان.



وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها في إطار تحالف "أوبك+" بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية يونيو، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص إمدادات الخام خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي.



وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن شركات النفط الروسية ستركز على خفض الإنتاج بدلا من الصادرات في الربع الثاني من العام من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بشكل عادل مع الدول الأعضاء الأخرى في "أوبك+".



واستهدفت هجمات بطائرات مسيرة عددا من مصافي النفط الروسية، الأمر الذي من المتوقع أن يخفض صادرات الوقود الروسية.



كما تلقت الأسعار دعما بعد أن أظهر مسح رسمي للمصانع أمس الأحد أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين نما للمرة الأولى في 6 أشهر في مارس/آذار، مما يدعم الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم، حتى مع استمرار ضغط الأزمة في قطاع العقارات على الاقتصاد.



انخفاض إنتاج أوبك في مارس وسط تراجع صادرات العراق ونيجيريا

أوبك

أظهر مسح، اليوم الاثنين، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) من النفط انخفض الشهر الماضي، بما يعكس انخفاض صادرات العراق ونيجيريا على خلفية التخفيضات الطوعية المستمرة للإمدادات من جانب بعض الأعضاء والمتفق عليها ضمن تحالف "أوبك+" الأوسع.



وأظهر المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بقطاع النفط أن " أوبك " ضخت 26.42 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بانخفاض 50 ألف برميل يوميا عن فبراير.



تبنى عدد من أعضاء تحالف " أوبك +"، الذي يضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، تخفيضات جديدة في يناير لمواجهة ضعف الأداء الاقتصادي وزيادة الإمدادات من خارج التحالف. واتفقت الدول المنتجة الشهر الماضي على الاستمرار في التخفيضات حتى نهاية يونيو.



وتجتمع لجنة من وزراء دول " أوبك +" يوم الأربعاء لاستعراض وضع السوق وإنتاج والدول الأعضاء، ومن غير المتوقع أن يوصي التحالف بأي تغييرات في السياسة قبل اجتماعه الكامل التالي والمقرر في الأول من يونيو.



وخلص المسح إلى أن أكبر خفض للإنتاج جاء من العراق ونيجيريا في مارس.



وأظهر المسح أن " أوبك " لم تحقق التخفيضات المستهدفة في مارس بفارق 190 ألف برميل لأن العراق ونيجيريا والغابون ضخت أكثر مما كان مستهدفا.



وخلص المسح إلى أن الدول المنتجة الخليجية (السعودية والكويت والإمارات) أبقت على الإنتاج قريبا من أهدافها الطوعية شأنها شأن الجزائر.

