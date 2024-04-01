الإثنين 01/أبريل/2024 - 08:11 م 4/1/2024 8:11:58 PM

تتميز الحفلات التى تنظمها القنصلية السعودية دائمًا برونق خاص عن باقى احتفاليات القنصليات الأخرى وخاصة حفلات الإفطار واحتفالات العيد الوطنى. وعندما تشارك فى احتفالات القنصلية أو السفارة السعودية تحس منذ الوهلة الأولى ومنذ أن تطأ قدماك مكان الاحتفال انك فى بيتك وسط عائلتك واقاربك خاصة بعد الاستقبال والترحيب من مسئولى القنصلية أو السفارة السعودية. وحقيقة شاركت الأسبوع الماضى فى حفل إفطار القنصلية السعودية بالإسكندرية بدعوة من السفير مزيد بن محمد الهويشان قنصل عام السعودية بالإسكندرية الذى كان فى استقبال الضيوف بشخصه وإلتقاط الصور التذكارية والترحيب غير العادى قبل دخول القاعة المخصصة للإفطار ثم يتلقى الضيوف ترحيب آخر من مسئولى القنصلية والسيدة الفاضلة مروة الجبورى مدير مكتب القنصل ومسئولة الإعلام. وشارك فى الحفل جميع قيادات الإسكندرية سواء التنفيذية أو الشعبية والبرلمانية فقد حضر الاحتفال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية ورجل الأعمال المشهور عماد عبدالوهاب، فضلًا عن وكلاء الوزارات والنواب والشيوخ والصحفيين وغيرهم من الفئات الأخرى. بمعنى أصح الإسكندرية كلها كانت ممثلة فى الحفل السعودى الذى كان يتميز بالكرم الحاتمى والحب والمودة بين الحاضرين. وفى كلمته أكد السفير مزيد بن محمد الهويشان على ترحيبه بجموع الحاضرين وعلى العلاقة الاخوية التى تربط القنصلية بالشعب السكندرى وقد لاقت كلمته كل الترحيب من الحاضرين. وبعد انتهاء الإفطار التقى السفير بجميع الحضور والتقط معهم الصور التذكارية مرة أخرى، فضلًا عن حفاوة الوداع بعد الحفل. والخلاصة أن السفير مزيد بن محمد الهويشان منذ أن تولى مهمته بالإسكندرية وهو على علاقة قوية بجميع القيادات والمؤسسات فهو شخص متواضع وودود ويعتبر خير ممثل للقنصلية السعودية فى الإسكندرية. كل الشكر للسفير مزيد بن محمد الهويشان وكل الشكر لمجهودات مروة الجبورى.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية