أشاد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بحفل الإفطار الذي نظمته أسرة طلَّاب من أجل مصر بجامعة دمنهور حفل الإفطار السنوي برعاية وحضور الدكتور إلهامي ترابيس؛ رئيس الجامعة بالمجمع النظري للكليات بالأبعادية، وسط أجواء رمضانية تجمع العديد من منتسبي الجامعة وطلابها.

وقد شرُف الحفل بحضور الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: وحضور الدكتورة نهال بلبع؛ نائب محافظ البحيرة، واللواء عمرو نبيل؛ قائد الفرقة العاشرة، رئيس جهاز المخابرات العامة بالبحيرة، والمستشار حامد عيساوي؛ رئيس نادي قضاة البحيرة، والمستشار ممدوح حسين؛ رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة، والسيد اللواء شوقي بدر؛ السكرتير العام لمحافظة البحيرة، والمهندس كامل غطاس؛ السكرتير المساعد للمحافظة، والعقيد أيمن شبل؛ مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

مفتي الجمهورية يشهد الإفطار السنوي لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور

وقد حضر الحفل كذلك نوَّاب رئيس الجامعة، والسادة عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريون والطلاب، والطلاب من ذوي الهمم، والمنسِّق العام لأسرة طلاب من أجل مصر، ولفيف من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية بالمحافظة ورؤساء النقابات ووكلاء الوزارات بالبحيرة.

وأعرب مفتي الجمهورية عن سعادته لوجوده بين أبنائه الطلاب مشيرًا إلى أن هذه الصورة تدعو إلى الترابط والمحبة بين جميع منتسبي الجامعة بمختلف فئاتها، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل معهم ومشاركتهم مختلف المناسبات والاستماع إليهم، لخلق جو أسري وتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين كافة قيادات الجامعة وبين الطلاب من مختلف الكليات.

الإفطار السنوي لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور

الإفطار شهد عدد من الفعاليات والابتهالات للمنشد الديني أحمد خضر

كما أشاد مفتي الجمهورية بدَور أسرة طلاب من أجل مصر، باعتبارهم أحد رموز الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبحسن تنظيم حفل الإفطار الجماعي الذي يأتي ضمن الأنشطة الطلابية الفاعلة والإيجابية التي تعزز من قيم العمل الجماعي، والخدمة المجتمعية.

وشهد حفل الإفطار عدد من الفعاليات والابتهالات للمنشد الديني أحمد خضر.

وفي ختام الحفل حرص الطلاب على الْتقاط الصور التذكارية مع فضيلة المفتي ورئيس الجامعة تعبيرًا عن سعادتهم بحرصهم على التواصل الدائم والمستمر معهم في جميع الأوقات والمناسبات، وأيضًا تبادل الصور مع السادة الحضور.