ازالة فورية لحالة تعدى بقروي اولاد نجم القبلية بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالفا للقانون بالشيخ على بخانس بحوض البدعى بزمام قروى اولاد نجم القبلية.

جاء ذلك بحضور محمد رضوان رئيس مجلس قروى اولاد نجم القبلية، حيث تم تنفيذ ازالة الفورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالفين.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن المخالفة عبارة عن بناء سور بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على مساحة 3 قراريط، وبارتفاع من متر الى اثنان متر تقريبا ، ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بزمام الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلية وتمت الازالة حتى سطح الارض.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.قروى اولاد نجم القبلية وحملة نظافة مكثفة تجوب الوحدة المحلية بالقرية .

مضيفاً ان ذلك يأتى في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من ناحية أخرى قام محمد رضوان رئيس الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلية وبحضور مصطفى يوسف سكرتير الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلية، بتنفيذ حملة نظافة موسعة بزمام الوحدة المحلية القروية .

حيث تم استهداف الطريق السريع وامام الوحدة المحلية القرويةو الارصفةوالطريق العامة وحول المدارس ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة ورفع الحاوية ورفع ما حولها من قمامة ومخلفات بكافة أنحاء الوحدة القروية حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

كما شدد أنور على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية، مضيفاً انه لا ياتى هذا بالثمار المرجوه منه الا بالمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى .

مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض، وحفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.