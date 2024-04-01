صحفي إسرائيلي يطالب بتحقيق حول اختراق أنظمة الدفاع الجوي في إيلات

طالب الصحفي الإسرائيلي، دورون كدوش ،عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي، من نظام الدفاع الجوي إجراء تحقيق شامل حول اختراق أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي إيلات، واستخلاص الدروس اللازمة من أجل توفير حماية أفضل لها.

وقال في تصريحات له، إنه منذ بداية الحرب، تم اختراق أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي إيلات ثلاث مرات، وفي كل مرة كان التهديد الجوي يأتي من منطقة مختلفة:

وأضاف، أنه في 9 نوفمبر اخترقت طائرة بدون طيار من سوريا عبرت الأردن ودخلت إيلات من الشرق وأصابت مدرسة، و2 صاروخ كروز أطلق من اليمن انفجر شمال إيلات ولم يتم اعتراضه.

وتابع كما اخترقت أمس الاحد 3 طائرة بدون طيار من العراق، الأجواء من شرق الأردن إلى إيلات وألحقت إصابة دقيقة بمبنى في منطقة خليج إيلات.

على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32845 شخصا والجرحى إلى 75392.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 63 شهيد و94 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مبينة أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأعلنت "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32845 شهيد و إصابة 75392منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم الاثنين انتهاء عمليته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي غربي قطاع غزة، بعد أن استمرت أسبوعين، مخلفا ورائه دمارا هائلا ، وجثثا بالعشرات داخل المجمع وفي محيطه.

وأعلن وزير الصحة السابق وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، أن الجيش الإسرائيلي ينسحب من مجمع الشفاء الطبي مخلفًا دمارا شاملا بالمستشفى وحرق كامل لأقسامه وعشرات الجثث في أروقته ومحيطه.

ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء عمليته العسكرية في المجمع إلا أنه مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق.

وجاءت تصريحات نعيم خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها: "انسحبت الليلة قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، الصور التي تأتي من هناك مروعة وفظيعة. دمار شامل للمستشفى حرق كامل لأقسامه".

وأضاف نعيم، قائلا إن "عشرات الجثث في أروقة المستشفى ومحيطه بعضها متحلل بالكامل وبعضها تم دهسه بالدبابات، وأقوى جيش في المنطقة ينتصر على مستشفى وطواقمه الطبية"، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس ليس فقط همجية ووحشية هذا الاحتلال الذي يحاول أن يعوض فشله المستمر في معركته مع الشعب الفلسطيني من خلال مثل هذه الانتصارات الوهمية".

الإفلات من العقاب

وأكد نعيم أن هذا الأمر لم يكن ليحدث لولا شعور إسرائيل وقواتها بالتمتع بالحصانة والإفلات من العقاب على مدار 75 عاما وهم يرتكبون هذه "المجازر وأفظع منها" ولم يتم محاسبتهم أو معاقبتهم.