الإثنين 01 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي العاصمة الأردنية عمان

الرئيس السيسي وقرينته
الرئيس السيسي وقرينته يصلان عمان

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية”، مقطع فيديو منذ قليل يعرض لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي العاصمة الأردنية عمان.

وكان في استقبالهما بالمطار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وقرينته الملكة رانيا العبدالله وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.

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السيسي يتوجه للعاصمة الأردنية عمان للقاء شقيقه الملك عبدالله الثاني

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برلمان الجمهورية الجديدة يشهد تنصيب السيسي لولاية رئاسية ثالثة

وكان المتحدث باسم الرئاسة قال في وقت سابق من اليوم إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء شقيقه الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، للتباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة لاسيما جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

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