شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي العاصمة الأردنية عمان

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية”، مقطع فيديو منذ قليل يعرض لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي العاصمة الأردنية عمان.

وكان في استقبالهما بالمطار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وقرينته الملكة رانيا العبدالله وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.

وكان المتحدث باسم الرئاسة قال في وقت سابق من اليوم إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء شقيقه الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، للتباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة لاسيما جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.