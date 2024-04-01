الإثنين 01/أبريل/2024 - 05:32 م 4/1/2024 5:32:41 PM

المواطنون ينتظرون قيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بحلف اليمين الدستورى كبداية لتحقيق أحلامهم بحكومة جديدة ومحافظين جدد يعملون ويتحركون بمبادئ وطموحات تحقق للجميع الخير والرخاء،

الجمهورية الجديدة تبدأ ونحن على مشارف مرحلة إقتصادية جادة ومشروعات عملاقة تستهدف حل مشاكل التضخم وإرتفاع الأسعار وتحقيق أمال البسطاء فى جمهورية جديدة بكل معانى الكلمة فقد تحرر سعر الصرف وكان القرار صدمة قوية ومفاجئة للسوق الموازى، ودخلت أطنان من السلع المستوردة من الموانى وإستشعر الناس بتحرك على مستوى تخفيض الاسعار،

الرئيس السيسى فعل كل ما يستطيع ليجعل حركة السوق لصالح المواطن ووجه الحكومة ببذل مزيد من الجهد للرقابة على حركة السوق والقضاء على إستغلال مافيا الموازى وتحكمه فى اليات السوق

مع بداية الجمهورية الجديدة ننتظر حكومة تعمل بجدية لضرب الإحتكار وتوفير فرص عمل حقيقية ورفع مستوى المواطن البسيط،

وينتظر الناس حركة محافظين شاملة تأتى برجال يعملون بجهد للنهوض بالمحافظات وتلبية احتياجات الناس، محافظون يتحركون بجدية وديناميكية ليس فيها جملة -تنفيذا لتعليمات الرئيس وتوجيهات رئيس الوزراء-

يعملون بتفاعل مع حركة الشارع ويتخذون من القرارات التى تحقق لأبناء المحافظة ما يتمنوه

لقد رأينا محافظين لا يتحركون الا بتعليمات وتوجيهات الحكومة ووزير التنمية المحلية،، ويتحركون ليل نهار والنتيجة على أرض الواقع صفر،

محافظون يسعون للترويج لأنفسهم فقط ويخاطبون رئيس الحكومة الذى وجههم مساء بالنزول للشارع والتفاعل مع الناس فكانوا أول المنفذين باللقطة فقط،

نريد من الجمهورية الجديدة مسئولين على قدر المسئولية وهمهم الأول هو حل مشاكل المواطنين وترجمة منطوق حلف اليمين أمام الرئيس بكل جدية،

لا نريد وزير يفعل كل ما يفعله تقربا وتمسكا بالوزارة حتى لو على حساب الشعب

لا نريد محافظ كل ما يهمه -اللقطة- حتى تصل للحكومة وكأنه المنفذ الأول للتعليمات، وواقع الشارع وحال المواطن يئن من مشاكل لا يقترب منها المحافظ،

لقد حقق الرئيس السيسى الكثير لمصر وللمواطن، ولكن هناك مسئولين يتمنى المواطن رحيلهم وله كل الحق، لا هذا المسئول لا يتحرك الا بتعليمات وتوجيهات، وكأنه جاء فقط لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية - على الورق فقط- وفى لقطات صورته بكل الأوضاع التى تنقل جهده ولكن الواقع ينطق بعكس الصورة تماما

نريد حكومة ومحافظين يسعون حقا لاسعاد الشعب، لان توجيهات الرئيس تقول بذلك،

نحن نثق بالرئيس الذى حقق الكثير ونهض بالوطن الى أفاق جديدة، جعلت مصر دولة حقيقية وبالتالى يجب أن تكون الحكومة على خطى الرئيس بالإجمال، وليس تنفيذا للتعليمات والتوجيهات،

الناس ينتظرون الكثير ويحلمون بحكومة قوية ومحافظون يحافظون على مكتسبات الناس ويتحركون لحل المشاكل على أرض الواقع وليس محافظون يعملون فقط لتثبيت أنفسهم على الكرسى وإرضاء رئيس الحكومة، لان رضاء المواطن يرضى الله والرئيس، ويا مسهل