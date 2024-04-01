المؤبد لعامل شرع في قتل آخر وحرق منزله بالمراغة

أصدرت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم الإثنين، حكمها بمعاقبة المتهم "م . ا . م" عامل، يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بالسجن المؤبد، بتهمة الشروع في قنل المجني عليه "ا . م . ا" عامل، وإحراق مسكنه بدائرة المركز بسبب خلافات بينهما؟



صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.





تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بلاغا من المجني عليه بقيام المتهم بسكب زجاجة بنزين وإشعال النار فى مسكنه مما أسفر عن اشتعال النيران في المسكن واحتراقه ومحاولة قتله .





ومن خلال التحريات تأكد صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة التعمد في إحراق منزل والشروع في القتل وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وأحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .





وفي سياق متصل تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج من إلقاء القبض على صاحب شركة خاصة لقيامه بالنصب والاحتيال على 8 مواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز أخميم من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "علي . ع . ع . ع" 23 سنة عامل وعدد " 7 " آخرين مقيمين دائرة المحافظة بتضررهم من "حسن . س . ح ر" 31 سنة مدير شركة خاصة ومقيم دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج لقيامه بالحصول منهم على مبالغ مالية بزعم منحهم شهادات دراسية موثقه تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية .

ومن خلال التحريات تبين قيام المتهم بإنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص تحت مسمي "معهد خاص" الكائن دائرة المركز وإتخاذه لممارسة نشاطه الإجرامي في الإحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية معتمدة من بعض الجامعات الحكومية ومنح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فـي مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق بالعمل فـي المؤسسات والهيئات الكبري بالداخل والخارج وقيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهميه وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 20.000 جنيه من كل طالب حيث بلغ إجمالي المبالغ المستولي عليها 160.000 جنيه .

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم إستهداف مقر المعهد وضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة .





تم التحفظ على المتهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .