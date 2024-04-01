ضبط مبيدات وأسمدة مجهولة المصدر بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة ، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية بمركز دمنهور.

أسفرت الحملات عن ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن و7مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى و مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كماتم تحرير 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بالإضافة لضبط 5 محلات جزاره قاموا بالذبح خارج المجازر الحكومية، بمركزي أبو المطامير والدلنجات .

وبمركزى بدر ورشيد تم ضبط كميه من المخصبات الزراعية منتهية الصلاحية و 3 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 3 أخرين توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق و 3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة لضبط مصنع مبيدات بدون ترخيص ويقوم بانتاج مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة و يقلد علامات تجارية لشركات كبرى وتم التحفظ على كميه كبيرة من العبوات النهائية.

وبحملات مماثلة بمراكز وادى النطرون و شبراخيت وكوم حمادة تم ضبط 2.5 طن مبيدات وأسمدة مجهولة المصدر و مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق و 11مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز قام بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات و آخر تصرف فى 10شكائر دقيق بلدى مدعم ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

كما تمكنت إدارة تموين إيتاى البارود من ضبط محطة وقود لتجميعها 500 لتر سولار كما تم تحرير 12محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، علي ضرورة متابعة الأسواق والمخابز البلدية بجميع قري ومدن محافظة البحيرة ، لضبط السلع المنتهية الصلاحية ، والغير صالحة للإستخدام الآدمي ، وكذلك عدم التلاعب في قوت المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقية

يأتي ذلك ضمن ضمن جهود محافظة البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق ومحطات الوقود للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.