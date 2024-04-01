الأقصر تستعد لإطلاق مشروع "اكتشاف الأبطال 2024" بقرى حياة كريمة

تستعد محافظة الأقصر لإطلاق مشروع “ اكتشاف الأبطال 2024”، بالتعاون بين المحافظة ومؤسسة ماونتن فيو، وذلك بقرى "حياة كريمة"، بمراكز أرمنت واسنا والقرنة والبياضية.

وفي هذا الشأن استقبل محافظ الأقصر كلا من: رضوى أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة ماونتن فيو للتنمية وعلياء حمزة مدير برنامج اكتشاف الأبطال بالمؤسسة، وذلك للتحضير لإطلاقه.

وخلال الاجتماع تم استعراض تنفيذ المشروع على أربعة مراحل تبدأ باكتشاف المواهب في مجالات الرياضة والفنون والتكنولوجيا، وذلك من خلال رابط التسجيل الخاص بموقع المؤسسة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، https://mountainview.foundation/#/register-prog-1

ثم مرحلة التواصل مع الطلاب المسجلين على الموقع والأختبارات الاولية ثم التصفية، ثم تبدأ المرحلة الثالثة في شهر أغسطس للتدريب المكثف والمعسكر المغلق، وهي المرحلة النهائية لتعزيز القدرات الفنية للمواهب في جميع المحاور، وتأتي المرحلة الأخيرة والرابعة وهي مرحلة التبني للأطفال خريجي البرنامج في المراحل السابقة، وتشمل مرحلة التبني هنا الطفل وأسرته صحيا، وتعليما، واجتماعيا.

محافظ الأقصر يؤكد على دعم المحافظة لكافة الأنشطة والمبادرات الفاعلة



ومشروع اكتشاف الأبطال يستهدف الفئة العمرية من سن 10 إلى 18 سنة.

ومن جانبة أكد محافظ الأقصر على دعم المحافظة لكافة الأنشطة والمبادرات الفاعلة والتي تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية وبناء الإنسان المصري وذلك بالتوازي مع توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة مصر 2030، معربا عن تقديره لدور مؤسسات المجتمع المدني، وجهود مؤسسة ماونتن فيو للتنمية لإطلاق مشروع " اكتشاف الأبطال 2024"، وتنمية مهارات ومواهب أبنائنا الطلاب بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، لاكتشاف المتميزين منهم في مجالات " الرياضة ـ والتكنولوجيا ـ والفنون "؛ للاعتماد عليهم في المنافسات الدولية، وتمثيل مصر في مختلف المحافل المحلية والعالمية .

جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر وهدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة والمهندس احمد النوبي مدير هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة وحسين النوبي مدير فرع ثقافة الأقصر .