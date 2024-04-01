وزير التربية والتعليم يزور مستشفى الناس  (صور)

زار الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين، مستشفى الناس للأطفال، بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية

وكان في استقباله ورافقه خلال زيارته حاتم الملا المدير التنفيذي لمستشفى الناس، والعميد مصطفى فايد مدير الأمن والمشروعات.

وزير التربية والتعليم يشيد بمستشفى الناس

وأكد وزير التربية والتعليم أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بمجالى الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن ما نشهده الآن على أرض الواقع فى مستشفى الناس يؤكد هذا الاتجاه، من خلال سعتها الاستيعابية وقدرتها وأجهزتها الحديثة وأطبائها من كل أنحاء العالم، وإجراء العمليات الجراحية النادرة للأطفال.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تنفيذ المبادرات الرئاسية بالتعاون مع وزارة الصحة؛ لتحقيق مستوى أفضل لصحة أبنائنا الطلاب.

وأشاد وزير التربية والتعليم بهذا الصرح العظيم، موجها الشكر والتقدير لإدارة مستشفى الناس على كافة الجهود والخدمات الطبية المتميزة المقدمة للمرضى، والتركيز على بناء القدرات والتنمية المهنية للأطباء والعاملين بها، مما يؤكد على التطور المستمر والاستدامة في تقديم الخدمات الصحية للأطفال والمواطنين، وفقًا لأفضل معايير الجودة الصحية.

وأعرب وزير التربية والتعليم عن فخره واعتزازه بوجود هذا النموذج من المستشفيات القائمة على العمل الإنسانى ومشاركة المجتمع المدنى.

واطلع وزير التربية والتعليم خلال زيارته على سير العمل بأقسام المستشفى المختلفة، حيث يقدم خدماته بالمجان في تخصصات جراحات القلب والعيوب الخلقية للأطفال.

وتفقد وزير التربية والتعليم غرف الأطفال واطمأن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما أثنى على الجهود المبذولة بالمستشفى والخدمات الطبية المقدمة بالمجان للأطفال، مثمنًا جهود الفرق الطبية بالمستشفى.



كما تفقد وزير التربية والتعليم غرفة العناية المركزة والتى تضم أحدث الأجهزة فى الشرق الأوسط، ووحدات الأشعة الحديثة، كما شاهد ⁠أحدث الأجهزة الطبية بالمستشفي.

وأثناء الزيارة، تفقد وزير التربية والتعليم بعض الحالات المرضية للأطفال ممن يستعدون للجراحة وآخرون في مرحلة النقاهة ما بعد العمليات الجراحية.

كما قام الوزير خلال الزيارة، بالاطمئنان على الأطفال من المرضى الفلسطينيين الذين يتم علاجهم في المستشفى جنبا إلى جنب مع أشقائهم من مصر، كما اطمأن على ما يتم تقديمه لهم من أوجه الدعم النفسي والمعنوي.

جدير بالذكر أن مستشفى الناس تعد مستشفى خيري وتقدم جميع خدماتها بالمجان وتبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع تتضمن 7 أدوار، بطاقة استيعابية 600 سرير، كما يضم 10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات قسطرة قلبية، و 48 عيادة خارجية. وقد تم افتتاح المستشفى عام 2019، وتم مناظرة أكتر من 20 ألف حالة من خلال العيادات الخارجية للمستشفى، بالإضافة إلى إجراء أكثر من سبعة آلاف عملية حتى الآن.



