الدقهلية تناقش زيادة الموارد من الإعلانات وكيفية الاستفادة منها

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا للجنة العليا للإعلانات لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات لزيادة موارد المحافظة من الإعلانات وكيفية الاستفادة منها ، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة.

حيث استعرض "مختار"خلال الاجتماع مناقشة طرح حق استغلال الشوارع بالمراكز والمدن والأحياء لطرحها بالمزايدة العلنية العامة لإقامة إعلانات بها، كما استعرض الاجتماع تقارير لجان المعاينات للاماكن والمواقع المقرر طرحها لتنفيذ إعلانات بها بعدد من المراكز والمدن والأحياء..

وفي هذا الصدد وجه "مختار" لسرعة حصر وتحديد الشوارع الرئيسية التي تصلح لوضع إعلانات بها بجميع المراكز والمدن وطرحها فوراً أمام شركات الإعلانات من خلال المزايدة العلنية المقرر طرحها.

واكد "مختار" على أهمية تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزه للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، وأشار “مختار” إلى أننا نعمل جميعاً من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه شركات الدعاية والإعلان لتوفير فرص عمل للشباب ودعمنا الكامل للقطاع الخاص..

كما أكد " المحافظ " علي دعمه الكامل لكافة لمنظومة الإعلانات حفاظاً علي موارد الدوله ، لان هذه الموارد يتم إعادة استغلالها مره أخري في دعم وتمويل المشروعات الخدمية وقطاعات المرافق لتحسين ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للإعلانات المهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندس الزناتي عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الطرق بالمحافظة والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، والأستاذة فكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، ومحمد امين رئيس حي شرق المنصوره والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، المنصوره ، والمحاسب محمد البدوي مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة ،والمهندسه مني فتحي وكيل المكتب الفني والدكتوره صفاء فتوح وكيل الشئون القانونية بالمحافظة ، والمهندسه فريدة عبدالله مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة والمهندس هيثم عبدالرحيم مدير ادارة الدعم الفني ورضا سلامه مدير ادارة الاعلام، وفريق العمل بالادارة العامة للاعلانات بديوان المحافظة.وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم موارد الدوله والاستفادة منها في إقامة مشروعات خدمية للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة واستغلال موارد الاعلانات ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .