3400 مواطن يستفيدون من خدمات المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية قدمت الخدمة لعدد ٣٤٠١ مواطن ومواطنة خلال أسبوع منذ تفعيل العمل في الفترة المسائية يوم الأربعاء قبل الماضي بالمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة الثامنة مساءً وحتى العاشرة والنصف مساءً، بالإضافة إلى استمرار عمل الفرق المشاركة في المبادرة في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهرًا، لخدمة المواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية، وذلك في عدد ٢٤ منفذًا طبيًا.

ولفت إلى أنه تم تسليم ٣٦٠٤ شهادة صحية للحاصلين على الخدمة خلال أسبوع بمحافظة الشرقية، مشيرًا إلى أنه تم التدريب الجيد للفرق الطبية علي أعمال المبادرة الرئاسية، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري).

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه تم إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh، هيموجلوبين)، وفحوصات الأمراض الوراثية مثل مرض البحر الأبيض المتوسط "الثلاثيميا"، وفقر الدم المنجلي، للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلي هذه الخدمات الصحية من المواطنين.

وذكر وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن متوسط عدد المترددين على مبادرة فحص المقبلين على الزواج يصل إلى ٢٥٠ مواطنًا يوميًا، بالمراكز الطبية المفعل بها المبادرة الرئاسية والبالغ عددها ٢٤ مركزًا على مستوى المحافظة.

وأفاد الدكتور هشام مسعود، بأن المبادرة الرئاسية تشمل تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، والتي تتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته، وتتضمن خدمات التثقيف الصحي أيضًا المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية، ومنها التثقيف فيما يخص العلاقة الزوجية السوية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المُعدية التي تنتقل جنسيًا في حالة إصابة أحد الطرفين، بالإضافة إلى تعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التي يمكن انتقالها إلى الجنين، فضلاً عن تعريفهما بوسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول.

ونوه إلى أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية، وتشمل المبادرة حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، مضيفاً بأنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض من خلال الفحوصات الطبية بالمبادرة، يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.