رئيس جامعة الفيوم يتفقد عددًا من أقسام كلية الزراعة

قام الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتفقد "معامل وأقسام كلية الزراعة".

الدكتور محمود عبدالفتاح عميد كلية الزراعة والدكتور جمال فرج وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة متولي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور زاهر محمد أستاذ الكيمياء الحيوية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الإثنين.

شملت الجولة التفقدية قسم الكيمياء الحيوية ومعمل حيوانات التجارب الذي يستخدم لإجراء التجارب المعملية والبحثية والتطبيقية للباحثين والطلاب كُل في تخصصه، والمجهز بإمكانات على أعلى مستوى، وأقفاص لإكثار حيوانات التجارب ليتوافق مع متطلبات العملية التعليمية. فضلاً عن تفقد قسم الوراثة وقسم علوم الأراضي والمياه والوحدة النموذجية للألبان بالكلية.

لجنة الجامعة لرعاية الحيوانات واستخدامها فى التعليم

وفى وقت سابق عقدت لجنة جامعة الفيوم لرعاية الحيوانات واستخدامها في التعليم والبحث العلمي اجتماعَها رقم 21، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيسِ الجامعة، وبحضور الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك الأحد، بقاعة الاجتماعات بالدور الثالث بالمكتبة المركزيَّة، بحضور الأعضاء، يأتي هذا الاجتماع في إطار ما تنهضُ به جامعة الفيوم من إعلاء منظومة البحث العلمي بجميع مؤسساتها.

في بداية الاجتماع رحَّبَ الدكتور عرفه صبري بأعضاءِ اللَّجنةِ، وقدَّمَ إليهم جميعًا الشكر لجهودهم المبذولة من أجل خدمة منسوبي جامعة الفيوم، وأكَّدَ أنَّ اللجنة تَضُمُّ أعضاء على قدر عالٍ من الأمانة العلميَّة والتميز المهنيِّ من جميع كليات الجامعة، كما أشار ُ إلى أن الهدف الرئيس للجنة هو الارتقاء بالبحوث العلمية، ووضعها في الإطار الأخلاقي السليم الذي يَضمن جودَتَها وإفادتَها للمجتمع.

وبعد المصادقة على محضر الجلسة السابقة ناقش الحضور نحو أربعة عشرَ مُقْتَرحًا بَحثيًّا مُقَدَّمةً من منسوبي كُليِّتَيِّ الزراعةِ والعُلوم؛ تمهيدًا للحصول على الموافقة في ضوء المعايير الأخلاقية المحددة في دليل أخلاقيّات رعاية الحيوانات واستخدامها في التعليم والبحث العلمي بجامعة الفيوم. ثمَّ تمَّت مناقشةُ الموضوعاتِ المُدرَجَةِ في جدول الأعمال.

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