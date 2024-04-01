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الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

من الإسماعيلية..

نقيب الأشراف: نقف جميعًا مع الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التقدم والبناء

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف

أكد السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، تعيش تجربة تنموية كبيرة لاستكمال مسيرة الإصلاح، ومواصلة المشروعات القومية العملاقة، التي تم إطلاقها في الفترات الماضية.

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نقيب الأشراف: نحتاج لاستلهام روح انتصارات العاشر والمشاركة في بناء الوطن

وقال نقيب السادة الأشراف، خلال افتتاح المقر الجديد للجنة الفرعية للأشراف بمحافظة الإسماعيلية:" نقف جميعا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونهنئه ببدء الفترة الرئاسية الجديدة، وندعو المولى عز وجل أن يوفقه لاستكمال مسيرة التقدم والبناء والازدهار التي بدأها منذ عشر سنوات، وأن تظل مصر في أمن وأمان واستقرار وأن يعم السلام على العالم أجمع".

وتقدم نقيب السادة الأشراف، بخالص التهنئة لأبناء السادة الأشراف بمحافظة الإسماعيلية على افتتاح المقر الجديد، وبقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وفي سياق آخر، أصدر نقيب السادة الأشراف توجيهاته لرؤساء اللجان الفرعية للأشراف بالمحافظات بتشكيل لجان نوعية للمرأة والشباب والمصالحات والشؤون الدينية والقانونية.

الفترة المقبلة ستشهد جولات ولقاءات للجان الفرعية بجميع المحافظات

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جولات ولقاءات للجان الفرعية بجميع المحافظات للوقوف على الأنشطة التي تقوم بها والعمل على تفعيل دور الشباب والمرأه في مختلف المجالات لخدمة الوطن.

وتابع نقيب السادة الأشراف، الدورات الرمضانية والمسابقات الثقافية وكرم العديد من رموز العمل الوطني والتطوعي، على هامش افتتاح فرع اللجنة الفرعية للأشراف بالإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور العديد من أبناء الأشراف والعديد من أهالي المحافظة، وجمع من بعض المحافظات الذين حضروا خصيصا لحضور الاحتفالية.

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